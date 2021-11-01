CHP Bayraklı ilçe yönetiminde kriz! İstifalar peş peşe geldi Pınar Susmuş’un başkanlığı düştü

CHP İzmir İl Yönetiminin geçtiğimiz hafta Torbalı CHP İlçe Başkanı Erol Günaydın ve yönetim kurulu üyelerini görevden almasının ardından bu sefer de Bayraklı’da istifa krizi yaşandı. CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş’un, 30 Ekim depreminde yıkılan binada bulunan ofisi için maddi ve manevi tazminat talebinde bulunması, ilçe yönetiminde krize neden oldu. 10 ilçe yöneticisi, Başkan Susmuş’un yönetiminden istifa ettiğini açıkladı. Böylece ilçe yönetimi ile birlikte İlçe Başkanı Pınar Susmuş’un başkanlığı da düşmüş oldu. İşte partide yaşanan krizin perde arkası...

Bayraklı'da CHP İlçe Yönetiminin düşmesine neden olan kriz geçtiğimiz hafta ilçe başkanıPınar Susmuş'un içlerinde Bayraklı Belediyesinin de bulunduğu kurum ve kuruluşlar hakkındasuç duyurusunda bulunması ile patlak verdi.OFİSİNİN BULUNDUĞU BİNA YIKILDI30 Ekim depreminde yıkılan binada ofisi bulunan Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, oturmaruhsatı verilmesi nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bayraklı Belediyesi ve AFAD'amüracaat ederek maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.RAHATSIZLIK YARATTIEdinilen bilgiye göre, Susmuş'un talebi ilçe yönetiminde rahatsızlık yarattı. İddiaya göre ilçeyönetim kurulu üyeleri geçtiğimiz hafta olağanüstü toplantı talebinde bulunsa da Susmuşgündem yoğunluğu nedeniyle toplantı taleplerini geri çevirdi.KİŞİSEL ÇIKARLARINA ÖNCELİK VERDİYaşanan şok gelişmenin ardından CHP Bayraklı İlçe Yönetim kurulunda yer alan 10 isimbugün il yönetimine istifalarını verdi. Böylece Susmuş'la birlikte ilçe yönetimi de düşmüşoldu. İstifa eden ilçe yöneticileri yaptıkları açıklamada İlçe Başkanı Pınar Susmuş'u kişiselçıkarlarına öncelik vermekle suçladı. İstifa eden Üyeler; "Pınar Susmuş kendi çıkarınaöncelik vermiş belediyelerimize temelsiz suçlamalar yaparak partimizikamuoyunda zor duruma düşürmüştür. İlçe başkanı bulunduğu makamlabağdaşmayan tutum sergilemiştir. Halbuki ilçe başkanı olarak kendi sorununudeğil, tüm depremzedelerin sorunlarını çözecek politikalar üretmeliydi." diyekonuştu.KİMLER İSTİFA ETTİSabah'ın haberine göre istifa eden isimler şöyle: Kemal Kaygül, Tansel Namlıses, Zuhal Eroğlu,Ali İzzet Uğur, Teoman Karaca, Erol Atkın, Ozan Uludağ, Hülya Devrilen Akay, Mehmet Kaya,Serkan Yıldırım