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BOTAŞ'tan beklenen açıklama geldi! Konutlarda kullanılan doğalgaza zam yok!

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada "Konutlarda kullanılan doğal gaz tarifesinde Kasım ayında bir değişiklik yapılmamıştır. Artan maliyetlerden dolayı Büyük Sanayi ve Ticari Kuruluşları abone grubuna yüzde 48,40 ve elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesine yüzde 46,82 oranında artış yapılmıştır" denildi.

BOTAŞ'tan beklenen açıklama geldi! Konutlarda kullanılan doğalgaza zam yok!
Ekleme: 1.11.2021 - 10:23 Güncelleme: 1.11.2021 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
BOTAŞ'tan beklenen açıklama geldi! Konutlarda kullanılan doğalgaza zam yok!
BOTAŞ'tan yapılan açıklamada 'Konutlarda kullanılan doğal gaz tarifesinde Kasım ayında bir değişiklik yapılmamıştır. Artan maliyetlerden dolayı Büyük Sanayi
ve Ticari Kuruluşları abone grubuna yüzde 48,40 ve elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesine yüzde 46,82 oranında artış yapılmıştır' denildi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) yaptığı açıklamada, Kasım ayında konut doğalgaz fiyat tarifelerinde değişiklik yapılmadığını duyurdu. BOTAŞ'tan doğalgaz fiyatlarına ilişkin yapılan açıklamada, '2021 yılı başından itibaren Dünya ve Avrupa enerji piyasalarındaki tüketicilerin, piyasalarda yaşanmakta olan olağandışı ve olağanüstü dalgalanmalara bağlı olarak fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da bilinmektedir. 1 Kasım itibarıyla gelinen bu aşamada tüketicilerimizi imkan çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde bir düzenleme yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır' denildi.

Ayrıca yapılan açıklamada, konutlarda kullanılan gaz tarifelerinde Kasım ayında değişiklik yapılmadığı belirtilirken, Büyük Sanayi ve Ticari Kuruluşları abone grubuna yüzde 48,80 ve
elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesine yüzde 46,82 oranında artış yapıldığı kaydedildi.
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BOTAŞ'tan beklenen açıklama geldi! Konutlarda kullanılan doğalgaza zam yok!
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