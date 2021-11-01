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Bodrum'da kedi katliamı: 20 kedi ölü bulundu soruşturma başlatıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2 farklı mahallede, tarım ilacıyla zehirlendikleri iddia edilen 20 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili Bodrum Belediyesi ekiplerince inceleme başlatıldı. Ölen kedilerden biriyle kısa süre önce oynayan 6 yaşındaki bir çocuğun da fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ekleme: 1.11.2021 - 12:16 Güncelleme: 1.11.2021 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
Bodrum'da kedi katliamı: 20 kedi ölü bulundu soruşturma başlatıldı
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir site içerisinde 26 Ekim'de, mazgal içerisinde ve yollarda kedilerin hareketsiz yattığını görenler durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ekiplerce yapılan incelemede 15 kedinin öldüğü tespit edildi.

Belediye ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken, kedilerin kesin ölüm nedeninin tespiti için nekropsi yapılacağı bildirildi. Sitede yaşayanlar, kedilerin tarım ilacıyla zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti. 10 gün önce Kumköy Mahallesi'nde 5 kedinin daha zehirlenerek öldürüldüğü belirtildi.

'ÖLEN KEDİMLE OYNAYAN ÇOCUĞUM RAHATSIZLANDI'

Her iki mahallede yaşanan kedi ölümleriyle ilgili geniş çaplı araştırma sürerken site sakinlerinden Krıstina Hiora (35), kedisinin öldüğü gün, onunla oynayan 6 yaşındaki oğlunun da rahatsızlandığını ve tedavisinin İzmir'de sürdüğünü söyledi. Hiora, 'Haski cinsi köpeğim vardı. 3,5 ay önce öldü. Ölmeden önce veterinere götürdük fakat yapacak bir şey yoktu. Serum taktılar ancak kurtarılamadı. Veteriner tarım ilacıyla zehirlenip, öldüğünü söyledi. 2 ay kadar önce, bu defa yavru kedimi bahçe içerisinde ölü olarak buldum. 7 aylık bir başka yavru kedim var, ev kedisi hiç dışarıya çıkmayan. Geçen 26 Ekim'de balkonumuzda kötü durumda bulduk. Oysaki sadece o gün dışarı kaçmıştı. Veterinere götürdük, müdahale etti. Ancak o da kurtarılamadı. Zehirlenmeye bağlı öldüğünü söylediler...

'KEDİLERİ ÖLDÜREN BİRİ VAR'

Bu sitede kedileri öldüren birileri var. Bizim sitede 15 ölü kedi bulundu. En son yavru kedim ölmeden kısa bir süre önce onunla oynayan 6 yaşındaki oğlum da aniden fenalaştı. Hastaneye gittik, sebebini bulamadılar. Bunun üzerine İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk ettiler. Kan tahlilleri verdik, sonuçlarını bekliyoruz. Çocuğum hala hasta ve ne olduğunu bilmiyoruz. Sürekli kediyle oynuyordu. Korkuyorum, bu zehir inşallah çocuğuma geçmemiştir. Ayrıca bugün, evimin alt kattında bulunan odadaki sinekliği birileri yırtmış ve beyaz tozlar bulduk. Sineklik üzerine sürmüşler zehri ve evin içerisine atmışlar. Şikayette bulunduk defalarca ama sonuç alamadık' dedi.

'VETERİNERİMİZ, KEDİLERİ TARIM İLACININ ZEHİRLEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Kedilerin öldüğünü duyunca Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ihbarda bulunduğunu belirten site sakinlerinden Makbule Balkanlı (42) da 'Daha önce burada 2,5 yaşında arkadaşımızın çocuğuyla, benim köpeğim oynuyorlardı. Köpeğim yerde bir kemik parçası buldu ve yedi. Yemesiyle birlikte kasları seğirmeye başladı. Hemen veterinere götürdüm. Müdahalenin ardından köpeğimi kurtardık. Daha sonra site gruplarına belirttim durumu. Gruptan, 'köpeğim ve kedilerim zehirlendi' diye mesajlar geldi...

5 gün önce 6 yavru kedi yerde cansız yatıyordu.

Durumu Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağı'na bildirdim. Ölen kedinin 1'ini biyokimyasal, tanısal görüntülemeye; nekropsiye gönderdik. Maalesef henüz bir sonuç alamadık. Söz konusu kedi, köpek olunca yeterli derecede ilgilenilmiyor. Veterinerimiz, 'Bir çocuk buradan bulduğu kemiği tutup, ağzına götürse onu kurtaramazdık' dedi. Kedileri zehirleyen şeyin, bir tarım ilacı olduğunu söyledi. Yetkililerden çözüm bekliyoruz. Kediler çoğaldığı, yeni yavrular çıktığı zaman zehirleme yapılıyor' diye konuştu.
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