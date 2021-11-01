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Başkan Erdoğan Suriye operasyonu konusunda son noktayı koydu! 'Gerektiği zaman...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan G20 Liderler Zirvesi boyunca ABD, Fransa, Endonezya, Almanya, İtalya ve Hollanda ile AB liderleriyle ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi. İtalya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan Suriye operasyonu konusunda son noktayı koydu! 'Gerektiği zaman...'
Ekleme: 1.11.2021 - 14:16 Güncelleme: 1.11.2021 - 14:24 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Suriye operasyonu konusunda son noktayı koydu! 'Gerektiği zaman...'
Başkan Erdoğan İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan G20 Liderler Zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Suriye'ye yapılması planlanan operasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı:

SORU: Anladığımız kadarıyla son derece sıcak ve samimi bir görüşme olmuş ama öte yandan bir de Amerika'nın bugüne kadar açıkça PKK/YPG'ye verdiği destek var. Silah eğitimi devam ederken Türkiye'nin onca uyarısına rağmen tatbikat yapmaya kadar gitti işler. Sizin bu konuda aslında çok açık ve net bir mesajınız vardı. Sorumluluklar karşılanmadığı sürece her an bir operasyon sinyali verdiniz, “Gerekirse operasyon yaparız bu bölgede” dediniz. Biden ile bu görüşmede de, buradaki basın toplantısında üzüntünüzü dile getirdiğinizi belirttiniz ve yeni bir sürecin bundan sonra başlayacağını söylediniz. Bu yeni süreçten ne bekliyoruz ve bundan sonraki süreç Türkiye'nin operasyon ihtimalini nasıl etkiler?

Operasyonun yapılması gerektiği zamanda tabi ki operasyon yapılır. Ondan geri adım atılmaz. Bir defa terör örgütleriyle olan mücadelemizden bizim asla sarfınazar etmemiz mümkün değildir. Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKK/PYD/YPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz. Bunu zaten biz kendilerine her zaman söyledik ve söylüyoruz. Bundan sonraki süreçte de NATO'da müttefiksek, NATO müttefiki olarak bizim ittifak halinde olduğumuz ortağımızın böyle bir şeye tevessül etmemesi gerekir. Yine aynı şekilde bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin temel önceliklerinden olan bu meselede beraber çalışmamız gerektiği hususunda bugün de mutabakata vardık. Orada da kendilerinin olumsuz bir yaklaşımı olmadı.
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Başkan Erdoğan Suriye operasyonu konusunda son noktayı koydu! 'Gerektiği zaman...'
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