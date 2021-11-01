Başkan Erdoğan Suriye operasyonu konusunda son noktayı koydu! 'Gerektiği zaman...'

Başkan Erdoğan İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan G20 Liderler Zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Suriye'ye yapılması planlanan operasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı:Operasyonun yapılması gerektiği zamanda tabi ki operasyon yapılır. Ondan geri adım atılmaz. Bir defa terör örgütleriyle olan mücadelemizden bizim asla sarfınazar etmemiz mümkün değildir. Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKK/PYD/YPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz. Bunu zaten biz kendilerine her zaman söyledik ve söylüyoruz. Bundan sonraki süreçte de NATO'da müttefiksek, NATO müttefiki olarak bizim ittifak halinde olduğumuz ortağımızın böyle bir şeye tevessül etmemesi gerekir. Yine aynı şekilde bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin temel önceliklerinden olan bu meselede beraber çalışmamız gerektiği hususunda bugün de mutabakata vardık. Orada da kendilerinin olumsuz bir yaklaşımı olmadı.