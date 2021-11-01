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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın vücut dili ne anlatıyor?

Başkan Erdoğan, dün ABD Başkanı Joe Biden ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında Roma'daki görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulunuldu. Peki, Başkan Erdoğan ve Biden görüşmesinde liderlerin vücut dili ne anlatıyor? Beden Dili Uzmanı Yeliz Ceyran çarpıcı detayları anlattı.

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın vücut dili ne anlatıyor?
Ekleme: 1.11.2021 - 11:16 Güncelleme: 1.11.2021 - 11:17 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın vücut dili ne anlatıyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün ABD Başkanı Joe Biden ile kritik bir zirve gerçekleştirdi. İki
liderin gerçekleştirdiği 1 saat 5 dakika süren görüşmeye uluslararası yayın organları geniş yer
verdi ve ayrıntılarını okurları ile paylaştı. Kritik zirve sonrası liderlerden olumlu mesajlar verildi.
Peki Başkan Erdoğan ve Biden'ın görüşme sırasındaki vücut dili ne anlatıyordu? Beden Dili
Uzmanı Yeliz Ceyran detayları anlattı.

"ERDOĞAN KENDİNDEN EMİN"
Beden Dili uzmanı Yeliz Ceyran A Haber ekranlarında şu değerlendirmelerde
bulundu:
Başkan Erdoğan'ın bu tarz zirvelerde beden dilini oldukça profesyonel, vermek istediği
mesajları neyse ona göre, kararlı kullandığını kendinden emin bir duruş sergilediğini ifade
etti.

Ceyran açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: Manuel bir gülümseme yani içten ve doğal
olan bir gülümsemeden uzak tamamen nezaket gülümsemesi olarak adlandırabilecek bir
gülümseme sergiliyorlar.
45 DERECELİK DURUŞ
Liderlerin 45 derecelik bir duruş sergiledikleri bu fotoğraf ise uzlaşmacı bir yaklaşımın
olduğunu gösteriyor. Ayrıca parmaklar da mesajlar veriyor. Baş parmak egonun işareti iken
işaret parmağı daha fazla uzlaşma arzusu olduğunun göstergesidir.

ERDOĞAN KARARLI, BİDEN TEDİRGİN...
Sohbet ağırlıklı görüşmelerde yuvarlak masa tercih edilirken genellikle sonuç odaklı ve
protokolsel bir görüşmede kare veya dikdörtgen masa tercih edilir.
Başkan Erdoğan burada kararlı, kontrollü ve rahat bir duruş sergiliyor. Biden'ın ise elini
defterin üzerine ya da dosyanın üzerine koyması 'Bu görüşme için çalışmalarımı yaptım,
hazırım' mesajını veriyor ama Biden için bir tedirginlik söz konusu... Başkan Erdoğan rahat
ancak temkinli bir duruş sergiliyor.
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