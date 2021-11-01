Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın vücut dili ne anlatıyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün ABD Başkanı Joe Biden ile kritik bir zirve gerçekleştirdi. İkiliderin gerçekleştirdiği 1 saat 5 dakika süren görüşmeye uluslararası yayın organları geniş yerverdi ve ayrıntılarını okurları ile paylaştı. Kritik zirve sonrası liderlerden olumlu mesajlar verildi.Peki Başkan Erdoğan ve Biden'ın görüşme sırasındaki vücut dili ne anlatıyordu? Beden DiliUzmanı Yeliz Ceyran detayları anlattı."ERDOĞAN KENDİNDEN EMİN"Beden Dili uzmanı Yeliz Ceyran A Haber ekranlarında şu değerlendirmelerdebulundu:Başkan Erdoğan'ın bu tarz zirvelerde beden dilini oldukça profesyonel, vermek istediğimesajları neyse ona göre, kararlı kullandığını kendinden emin bir duruş sergilediğini ifadeetti.Ceyran açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: Manuel bir gülümseme yani içten ve doğalolan bir gülümsemeden uzak tamamen nezaket gülümsemesi olarak adlandırabilecek birgülümseme sergiliyorlar.45 DERECELİK DURUŞLiderlerin 45 derecelik bir duruş sergiledikleri bu fotoğraf ise uzlaşmacı bir yaklaşımınolduğunu gösteriyor. Ayrıca parmaklar da mesajlar veriyor. Baş parmak egonun işareti ikenişaret parmağı daha fazla uzlaşma arzusu olduğunun göstergesidir.ERDOĞAN KARARLI, BİDEN TEDİRGİN...Sohbet ağırlıklı görüşmelerde yuvarlak masa tercih edilirken genellikle sonuç odaklı veprotokolsel bir görüşmede kare veya dikdörtgen masa tercih edilir.Başkan Erdoğan burada kararlı, kontrollü ve rahat bir duruş sergiliyor. Biden'ın ise elinidefterin üzerine ya da dosyanın üzerine koyması 'Bu görüşme için çalışmalarımı yaptım,hazırım' mesajını veriyor ama Biden için bir tedirginlik söz konusu... Başkan Erdoğan rahatancak temkinli bir duruş sergiliyor.