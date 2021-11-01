Bakan Muş açıkladı! İhracatta Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoru tazelendi

İşte Bakan Muş'un o açıklamaları:"Ekim ayı ihracatımız geçen yılın ekim ayına göre, yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu değer ile, geçen ayki Cumhuriyet tarihindeki en yüksek aylık ihracat değeri tazelenmiştir. Ayrıca, son 12 aylık ihracat değerimiz olan 215,7 milyar dolar da yeni bir rekordur. 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde ise ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 33,9 artarak 181,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir."