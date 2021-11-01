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Bakan Dönmez'den 26 yeni keşif açıklaması! '60 milyon varil petrol...'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz’deki doğal gaz keşfimizin yanı sıra 2021 yılında kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkemize kazandırılmıştır" dedi.

Bakan Dönmez'den 26 yeni keşif açıklaması! '60 milyon varil petrol...'
Ekleme: 1.11.2021 - 12:21 Güncelleme: 1.11.2021 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Bakan Dönmez'den 26 yeni keşif açıklaması! '60 milyon varil petrol...'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Elektrik tüketimimiz 2020 yılında 306,1 milyar kilovatsaate ulaşmıştır. 2021 yılı tüketimimizin de geçen yıla göre yaklaşık yüzde 8 artış göstermesini öngörüyoruz.' ifadelerini kullandı.



Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

'2000'li yıllarda sadece 5 şehrimizde doğal gaz kullanılmaktayken, bugün 81 ilimizin tümüne ve 604 ilçe ve beldemiz ile 171 OSB'ye doğal gaz ulaştırılmış durumdadır.'

BAKAN DÖNMEZ'DEN 26 YENİ KEŞİF AÇIKLAMASI! '60 MİLYON VARİL PETROL...'

Dönmez, 'Karadeniz'deki keşfimizin yanı sıra bu yıl kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkemize kazandırılmıştır.' diye konuştu.

Bakan Dönmez, yeni YEKA projeleri kapsamında 2 bin megavat RES ve 2 bin 500 megavat GES olmak üzere toplam 4 bin 500 megavat kapasitelik YEKA yarışmaları gerçekleştirileceğini bildirdi.

'DEVLET 50-60 MİLYAR LİRALIK VERGİ ALACAĞINDAN VAZGEÇECEK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, küresel piyasalardaki fiyat artışlarının vatandaşlara yansımasını önlemek adına, devletin 2021'de 50-60 milyar liralık vergi alacağından vazgeçeceğinin öngörüldüğünü belirtti.

'MADEN İHRACATIMIZIN YIL SONUNDA 6 MİLYAR DOLAR OLMASINI BEKLİYORUZ'

2002'de yaklaşık 700 milyon dolar olan maden ihracatının 2020'de 4,27 milyar dolar olduğunu belirten Bakan Dönmez, 'Maden ihracatımızın yıl sonunda 6 milyar dolar olmasını bekliyoruz.' dedi.

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