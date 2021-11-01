Askerlik Erteleme Tecil Başvurusu Nasıl Yapılır? Askerlik Erteleme Nasıl Yapılır? e-Devlet Askerlik Erteleme Başvurusu...
Askerlik erteleme, 20 yaşını geçen Türk erkek vatandaşların yerine getirmesi gereken görevden muaf olması durumunda yapılır. Peki Askerlik Erteleme Tecil Başvurusu Nasıl Yapılır? Askerlik Erteleme Nasıl Yapılır? İşte e-Devlet Askerlik Erteleme Başvurusu...
Askerlik hizmetinin ertelenmesi, bu haktan yararlanmak için meşru bir nedeni olan her vatandaşın yapabileceği bir durumdur. Askerlik görevi olan kişiler, eğitim veya sağlık koşulları nedeniyle askerlik hizmetini erteleyebilirler. 25 Haziran 2019 tarihinde yayımlanan 7179 sayılı Kanun Tasarısı kapsamında askerliğin ertelenmesine ilişkin yeni düzenlemeler bulunmaktadır. Peki Askerlik Erteleme Tecil Başvurusu Nasıl Yapılır? Askerlik Erteleme Nasıl Yapılır? Askerlik erteleme tecil başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabilir. İşte e-Devlet Askerlik Erteleme Başvurusu...
Askerlik Erteleme Nasıl Yapılır?
Lise ve lise mezunlarının askerlik ertelemesi, önlisans ve lisansların askerlik ertelemesi, yüksek lisans öğrencilerinin askerlik ertelemesi, doktora öğrencilerinin askerlik ertelemesi, ikinci üniversitelerin ve açık öğretim öğrencilerinin askerlik ertelemesi oldukça merak ediliyor. Yeni askeri sisteme göre eğitim vb. durumlar nedeniyle askerlikten muaf olmak için, askerlik erteleme başvurusu yapılmalıdır. Bu Başvuru e-Devlet üzerinden bireysel olarak yapılır.
Askerlik Erteleme İçin Hangi Belgeler Gerekli?
Mezuniyet diploması ve 4 adet fotokopisi
Nüfus cüzdanı ve 4 adet fotokopisi
Yakın zamanda çekilmiş 6 adet vesikalık
Varsa ehliyet ve 2 adet fotokopisi
e-Devlet Askerlik Erteleme Başvurusu
E-Devlet üzerinden askerliğin ertelemeleri başladı. Özellikle pandemi sonrası askerliğin ertelenmesi tamamen internet ortamına taşındı. Askerlik erteleme işlemlerini yapmak isteyenler https://www.turkiye.gov.tr/msb-asal-askerlik-erteleme-basvurusu adresi üzerinden tecil yapabilirler.