  • USD: 9,48 - 9,50
  • EURO: 11,00 - 11,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Askerlik Erteleme Tecil Başvurusu Nasıl Yapılır? Askerlik Erteleme Nasıl Yapılır? e-Devlet Askerlik Erteleme Başvurusu...

Askerlik erteleme, 20 yaşını geçen Türk erkek vatandaşların yerine getirmesi gereken görevden muaf olması durumunda yapılır. Peki Askerlik Erteleme Tecil Başvurusu Nasıl Yapılır? Askerlik Erteleme Nasıl Yapılır? İşte e-Devlet Askerlik Erteleme Başvurusu...

Ekleme: 1.11.2021 - 09:27 Güncelleme: 1.11.2021 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Askerlik Erteleme Tecil Başvurusu Nasıl Yapılır? Askerlik Erteleme Nasıl Yapılır? e-Devlet Askerlik Erteleme Başvurusu...
Askerlik hizmetinin ertelenmesi, bu haktan yararlanmak için meşru bir nedeni olan her vatandaşın yapabileceği bir durumdur. Askerlik görevi olan kişiler, eğitim veya sağlık koşulları nedeniyle askerlik hizmetini erteleyebilirler. 25 Haziran 2019 tarihinde yayımlanan 7179 sayılı Kanun Tasarısı kapsamında askerliğin ertelenmesine ilişkin yeni düzenlemeler bulunmaktadır. Peki Askerlik Erteleme Tecil Başvurusu Nasıl Yapılır? Askerlik Erteleme Nasıl Yapılır? Askerlik erteleme tecil başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabilir. İşte e-Devlet Askerlik Erteleme Başvurusu...

Askerlik Erteleme Nasıl Yapılır?


Lise ve lise mezunlarının askerlik ertelemesi, önlisans ve lisansların askerlik ertelemesi, yüksek lisans öğrencilerinin askerlik ertelemesi, doktora öğrencilerinin askerlik ertelemesi, ikinci üniversitelerin ve açık öğretim öğrencilerinin askerlik ertelemesi oldukça merak ediliyor. Yeni askeri sisteme göre eğitim vb. durumlar nedeniyle askerlikten muaf olmak için, askerlik erteleme başvurusu yapılmalıdır. Bu Başvuru e-Devlet üzerinden bireysel olarak yapılır.

Askerlik Erteleme İçin Hangi Belgeler Gerekli?


Mezuniyet diploması ve 4 adet fotokopisi
Nüfus cüzdanı ve 4 adet fotokopisi
Yakın zamanda çekilmiş 6 adet vesikalık
Varsa ehliyet ve 2 adet fotokopisi

e-Devlet Askerlik Erteleme Başvurusu


E-Devlet üzerinden askerliğin ertelemeleri başladı. Özellikle pandemi sonrası askerliğin ertelenmesi tamamen internet ortamına taşındı. Askerlik erteleme işlemlerini yapmak isteyenler https://www.turkiye.gov.tr/msb-asal-askerlik-erteleme-basvurusu adresi üzerinden tecil yapabilirler.



CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Necati Özkan'a ihale kıyağı! Paraya doğdu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bilim Kurulumuzun gündeminde okulların kapanması yok
FETÖ'nün MİT kumpası öncesi sır buluşma! Meral Akşener firari FETÖ'cü Cemil Teber'le ne görüştü?
Millete hizmet yolunda 19 yıl
Hizmet etmiyor, olanı da dağıtıyor!
Londra Filarmoni Orkestrası AKM'de müzikseverlerle buluştu: Çaldığımız en iyi salon
İzmir'de korkunç kaza! Can pazarı yaşandı: 3 ölü, 3 yaralı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron balıkçı sorunu konusunda İngiltere'yi uyardı
HDP'li Baydemir Türkiye'yi 'işgalci' olarak tanımladı: Ya misafir oldukları Kürdistan'ı kabul edecekler ya da gelecekte komşu olacaklar
Bakan Soylu CHP ve HDP'ye Ağrı'dan seslendi: Arkanızda Amerika da Avrupa da olsa silineceksiniz
Bakan Koca'dan TURKOVAC tavsiyesi!
72'lik kahraman! Recep Amca felçli eşini yangından böyle kurtardı
İlkokul öğretmeninden çarşafı küçümseyen 'cumhuriyet' tiyatrosu
Başkan Erdoğan'dan G-20 zirvesinde önemli açıklamalar!
31 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 31 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye'de corona virüsü vaka - vefat rakamları
Kuyumcularda yeni dönem: Dükkanların raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor
İçişleri Bakanı Soylu, Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan ailelerle görüştü: Bunu ancak ana yüreği yapar
Bolu'da üretilecek! Türkiye'nin 'Ay görevi'nde kullanılacak: Roket teknolojisi için kritik
Haaretz: İsrail yeni yaptırımlardan önce İran'ın İHA programına ilişkin ABD'ye istihbarat verdi
Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü
Yerli otomobil TOGG'dan son görüntüler! 'Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmiyor'

Yerli otomobil TOGG'dan son görüntüler! 'Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmiyor'

Rapçi Gazapizm ile ilgili şok iddia! Otel odası krizi!

Rapçi Gazapizm ile ilgili şok iddia! Otel odası krizi!

Aleyna Çakır’ın ailesinden şok otopsi raporu iddiası: Kızımın bacakları ve diz kapakları…

Aleyna Çakır’ın ailesinden şok otopsi raporu iddiası: Kızımın bacakları ve diz kapakları…

EYT düzenlemesi için bu ayrıntılara dikkat! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 soru 5 cevap

EYT düzenlemesi için bu ayrıntılara dikkat! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 soru 5 cevap

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan rapor: Yeni zirveye ulaştı! Son 7 yıl...

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan rapor: Yeni zirveye ulaştı! Son 7 yıl...

İstanbul Havalimanı, 3 yılda 103,5 milyon yolcuyu ağırladı

İstanbul Havalimanı, 3 yılda 103,5 milyon yolcuyu ağırladı