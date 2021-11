Apple'ın gizlilik kararı, sosyal medya devlerine 10 milyar dolar kaybettirdi

ABD merkezli teknoloji devi Apple, desteklenen iPhone modelleri için iOS 14.5 güncellemesini geçtiğimiz nisan ayında yayınlamıştı.iOS 14.5 ile iPhone'lara gelen en önemli özellik ise birçok şirketin itiraz ettiği 'Uygulama Takibi Şeffaflığı' oldu.Facebook başta olmak üzere birçok şirket, kullanıcılara en uygun reklamları gösterebilmek için telefonlardaki verilerden faydalanıyor. Ancak Apple'ın yeni özelliği, tüm uygulamaların kullanıcı verilerini takip etmesini engelleyebiliyor.KULLANICI TAKİBİ İÇİN İZİN ŞARTYeni kurallar çerçevesince, Apple'ın uygulama mağazası App Store'da yer alan bir uygulama, iOS kullanıcılarının internet ortamındaki izlerini takip edemiyor.Kullanıcı verilerini takip ederek hedeflenmiş reklam gösteren uygulamalar, yeni iOS kuralları gereği artık kullanıcılardan izin almak zorunda kalıyor.SOSYAL MEDYA DEVLERİ KARARA TEPKİLİFacebook başta olmak üzere birçok sosyal medya devi, Apple'ın bu kararına itiraz etti. Teknoloji devlerinin neden bu özellikten hoşlanmadığı ise Financial Times tarafından yayınlanan yeni bir raporda belli oldu.10 MİLYAR DOLAR ZARAR ETTİLERFinancial Times, Apple'ın Uygulama Takibi Şeffaflığı politikasının bugüne kadar şirketleri finansal olarak nasıl bir zarara soktuğunu araştırdı. Yapılan araştırmanın sonucunda, kullanıcı verilerini izinsiz takip edemeyen Snapchat, Facebook, Twitter ve YouTube, yalnızca 1 yılda yaklaşık 10 milyar dolar zarara uğradı.Uzmanların yaptıkları açıklamaya göre, yeni politikadan etkilenen şirketler, özellikle Facebook, politikanın ardından tüm altyapısını yeniden şekillendirmek zorunda kaldı. Bu şekillendirme sürecinin ise en az 1 yıl süreceği belirtiliyor.APPLE'IN YENİ GİZLİLİK ÖZELLİĞİ NEDEN BU KADAR TEPKİ ÇEKİYORFacebook başta olmak üzere birçok teknoloji şirketi, gelirlerinin büyük bir kısmını reklamlardan kazanıyor. Şirketler, kullanıcılardan topladıkları verilerle, en alakalı reklamları göstermeye çalışıyor.iPhone ve iPad'lerde IDFA (Apple Reklam Verme Kimliği) isimli bir tanımlayıcı bulunuyor. Her cihaza özel olarak atanan bu tanımlayıcı, uygulama geliştiricilerinin kullanıcıya özel reklamlar göstermesini sağlıyor.Ancak iOS 14.5 ile gelen yeni özellikle birlikte, artık Google ve Facebook gibi hedef reklamcılık sunan şirketler kullanıcılardan izin almadan hedefleme yapamayacak ve IDFA verilerine erişemeyecek.YENİ ÖZELLİK NASIL KULLANILIRApple'ın yeni gizlilik özelliğini açmak ve uygulamalardaki veri paylaşımını kapatmak için öncelikle iOS 14.5 ve daha üstü bir İOS sürümü yüklemiş olmanız gerekiyor.Ardından Ayarlar > Gizlilik > Takip Etme yolunu izleyin. Buradaki 'Uygulamaların Takip İzni İstemesine İzin Verin' seçeneğini kapatarak, tüm uygulamaların sizi izlemesini engelleyebilirsiniz. Ayrıca buradaki ekrandan, her bir uygulama için tek tek izinleri yönetebilirsiniz.