'1. ağızdan duydum' diyerek açıkladı! İşte Millet İttifakı'nın kabinesi!

Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün, “Birinci ağızdan duydum” diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi. Aygün kabinede İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi lideri Ali Babacan ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun da Kılıçdaroğlu'nun yardımcılığını yapacağını söyledi.Hakan Aygün Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı olarak adeta Başbakanlık yapar gibi görev alacağını belirtirken, Ali Babacan'ın 'ekonomi'den sorumlu olacağını, Davutoğlu'nun AB'den, Temel Karamollaoğlu'nun da 'teknoloji'den sorumlu olacağını ileri sürdü.Aygün Kılıçdaroğlu'nın seçimden önce kabine üyesi adayları bu şekilde ilan ederek seçime gitmeyi planladığını söyledi.