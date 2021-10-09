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Tuzla'nın efsaneleri Formulaya yine damgasını vurdu!

Dünyanın en büyük motorsporları organizasyonu olan Formula 1'de en çok konuşulan konu geçen yıl olduğu gibi bu yılda Tuzla Belediyesi yol süpürme araçları oldu.

Ekleme: 9.10.2021 - 14:50 Güncelleme: 9.10.2021 - 14:58 / Editör: Ozge Selin
Tuzla'nın efsaneleri Formulaya yine damgasını vurdu!
Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1'de heyecan İstanbul'da yaşanıyor. Formula 1'in antrenman seansında etkili olan yağmuru kurutmak için piste çıkan Tuzla Belediyesi Süpürme Araçları yine dünyanın gündemine oturdu. Antrenman seansında istediği sonuçları alamayan Mercedes takımı, antrenman sıralamalarını Tuzla Belediyesi'nin araçlarının görsellerini kullanarak paylaştı. Başkan Yazıcı da Mercedes pilotlarına gönderme yaparak,” Önümüzdeki sene için Russell ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun” dedi.


Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1'de heyecan, Türkiye Grand Prix'nde yaşanıyor. Bugün pilotlar sıralama turları öncesinde antrenman seansını gerçekleştirdiler. Bu sırada etkili olan yağışı pist üzerinde oluşturduğu su birikintilerini temizlemek için Tuzla Belediyesi Yol Süpürme Araçları piste çıktı. Geçen sene de tüm dünyanın gündemine giren araçlar, bu sene de konuşulmaya başlandı. Formula 1'in son şampiyon takımı Mercedes'in antrenman seansında etkili olamayan Hamilton ve Bottas için Tuzla Belediyesi'nin Yol Süpürme Araçları'nın görselini kullanması sosyal medyada çok konuşuldu. Başkan Yazıcı da Mercedes takımının Ceo'su Toto Wolff'e seslenerek;” Hey Toto! önümüzdeki sene için Russel ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun” dedi. Başkan Yazıcı'nın bu paylaşımı sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.
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