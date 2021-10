Türkiye'nin ABD'den istediği F-16'lara karşı Ermenistan harekete geçti

Türkiye'nin, ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen F-16 savaş uçaklarından 40 adet, yaklaşık 80 adet de modernizasyon kiti almak için ABD'ye başvurması üzerine, Ermenistan, bir dizi engellemelerde bulunmak amacıyla çalışmalar başlattı.ABD'deki bazı STK'lar, Türkiye'nin talepleri karşısında lobi faaliyetlerinde bulunarak, bu isteklerin karşılıksız kalması için uğraşıyor.TÜRKİYE'NİN F-16 ALMASINI ENGELLEMEK İÇİN SOSYAL MEDYADA HAREKETE GEÇRİLER'Hellenic Leaders', 'In Defense of Christians' (IDC), 'American Friends of Kurdistan', 'Middle East Forum' ve 'Armenian National Committee of America' (ANCA) adlı sivil toplum kuruluşları (STK), Türkiye'nin talebine tepki göstererek, sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.'F-16 ALIMLARINI ENGELLEMEK İÇİN KAMPANYA BAŞLATTILARANCA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Amerikan sivil toplum gruplarından oluşan bir koalisyon, Türkiye'nin niyet ettiği 40 adet Lockheed Martin F-16 savaş uçağı alımını engellemek için bir kampanya başlattı' ifadelerine yer verildi.Paylaşımda, '#NoJetsForTurkey' (Türkiye'ye jet yok) etkiketi kullanıldı.