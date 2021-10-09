  • USD: 8,90 - 8,91
  • EURO: 10,28 - 10,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye'nin ABD'den istediği F-16'lara karşı Ermenistan harekete geçti

ABD'de faaliyet gösteren bazı Ermenistan yanlısı STK'lar, Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 ve 80 adet de modernizasyon kiti talebini engellemek için kampanya başlattı.

Ekleme: 9.10.2021 - 10:25 Güncelleme: 9.10.2021 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin ABD'den istediği F-16'lara karşı Ermenistan harekete geçti
Türkiye'nin, ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen F-16 savaş uçaklarından 40 adet, yaklaşık 80 adet de modernizasyon kiti almak için ABD'ye başvurması üzerine, Ermenistan, bir dizi engellemelerde bulunmak amacıyla çalışmalar başlattı.

ABD'deki bazı STK'lar, Türkiye'nin talepleri karşısında lobi faaliyetlerinde bulunarak, bu isteklerin karşılıksız kalması için uğraşıyor.

TÜRKİYE'NİN F-16 ALMASINI ENGELLEMEK İÇİN SOSYAL MEDYADA HAREKETE GEÇRİLER

'Hellenic Leaders', 'In Defense of Christians' (IDC), 'American Friends of Kurdistan', 'Middle East Forum' ve 'Armenian National Committee of America' (ANCA) adlı sivil toplum kuruluşları (STK), Türkiye'nin talebine tepki göstererek, sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.




'F-16 ALIMLARINI ENGELLEMEK İÇİN KAMPANYA BAŞLATTILAR
ANCA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Amerikan sivil toplum gruplarından oluşan bir koalisyon, Türkiye'nin niyet ettiği 40 adet Lockheed Martin F-16 savaş uçağı alımını engellemek için bir kampanya başlattı' ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, '#NoJetsForTurkey' (Türkiye'ye jet yok) etkiketi kullanıldı.

Mehmetçik küçük Pınar'ı unutmadı: Barış Pınarı Harekatının sembol ismi 2 yaşında
İngiliz halkı, temel gıdaları satın almakta zorluk yaşıyor
Türkiye'nin ABD'den istediği F-16'lara karşı Ermenistan harekete geçti
Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı! Katil 'Bana küfür etti' demişti...
Kılıçdaroğlu ateşle oynuyor
Sosyal medyada yeni dönem: Youtube fenomenlerine yüzde 15 vergi
Yolsuzlukla suçlanan Sebastian Kurz'a bir şok daha! 'Devam etmek istemiyoruz'
Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişareler tamamlandı
HDP Suruç İlçe Eş Başkanı Yaşar Gündüzalp tutuklandı!
İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? Neden İnstagram akış yenilenemedi sorunu alıyorum?
'Hollanda basınından SİHA yorumu 'giderek daha fazla satılıyor'
Vatandaştan Davutoğlu’na tepki: “Biz seni sevmiştik, ta ki yol arkadaşına ihanet edene kadar”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar
Stefan Kuntz ilk sınavına çıkıyor! Norveç karşısında Türkiye’nin ilk 11’i belli oldu
Emniyet Müdürünü şehit eden cani hakkında son dakika gelişmesi! İstenen ceza belli oldu...
Kanlı saldırıyı DEAŞ üstlendi!
14. kattan düşen genç hayatını kaybetti! İntihar mı? Cinayet mi?
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Hafızanız 24 saat
AK Parti'li Usta: Türkiye'de Kürt sorunu yok muhalefet sorunu var
Zehir tacirlerine darbe: Bakan Soylu 'Türk polisi yakalar' diyerek duyurdu
Üniversiteli olmak için yeni fırsat: Önümüzdeki hafta başlıyor

Üniversiteli olmak için yeni fırsat: Önümüzdeki hafta başlıyor

Ceviz dalında 20 tezgahta 50 lira

Ceviz dalında 20 tezgahta 50 lira

'Altın Top' için yarışacak isimler açıklandı!

'Altın Top' için yarışacak isimler açıklandı!

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın inanılmaz değişimi! Ufuk Kaplan'ın yeni imajı herkesi şaşırttı

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın inanılmaz değişimi! Ufuk Kaplan'ın yeni imajı herkesi şaşırttı

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezip....

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezip....

Hatay'da nar ekşisi şişelerinde balonlar halinde bulundu

Hatay'da nar ekşisi şişelerinde balonlar halinde bulundu