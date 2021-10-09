Topkapı-Habipler Tramvay Hattı'ndaki arıza vatandaşa isyan ettirdi: Her şey daha güzel olacak

Topkapı-Habipler Tramvay Hattı'nda yaşanan arıza sebebiyle Topkapı Durağı'nda yoğunluk oluştu. Yağmurlu havada mağdur olan vatandaşlar ise duruma isyan etti.Bu arızanın ilk kez olmadığını belirten bir yolcu, 'Geçen akşam da aynı arıza oldu. 'Elektrik kesildi' dediler. Arkadaşlar metrobüsle gidiyor, 'Şehitlik Durağı'nda hiç bir şey yok' diyorlar.' dedi. Bir başka vatandaş 'Her şey daha güzel olacak' diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.Öte yandan güvenlik görevlilerinin, kamerayla kayıt alan vatandaşlara tepki göstermesi de gözlerden kaçmadı.