Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı! Katil 'Bana küfür etti' demişti...

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden ve "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası" istemiyle dava açılan katil Nasuh Çulcu'nun ifadesindeki iddialar çürüdü.Katil Nasuh Çulcu "Öldürme kastıyla ateş etmedim" derken; iddianamede "Atışın Öldürücü Nitelikte Olduğu" ifadesine yer verildi ve "Şüphelinin öldürme amacı ile hareket etmediği yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik nitelikte olduğu anlaşılmaktadır" denildi. Katil Çulcu'nun; Cevher'in kendisine küfür ve hakaretler ettiğini dile getirdiği iddiaları da iddianameyle birlikte çürüdü. Olayı anlatan beş tanığın ifadesinde Hasan Cevher'in ağzından çıkan tek bir küfür yer almadı. Tanıklar ifadelerinde; Cevher'in katil Çulcu'ya olay günü "Evladım neden böyle yapıyorsun. Bu durum yüzünden mağdur olmanı istemiyorum evladım, bu işi uzatma" dediğini söyledi.Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i (46) 13 Temmuz Salı günü Hakkari Polisevi'nde yemek yerken şehit eden tutuklu katil polis memuru Nasuh Çulcu (28) hakkında "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası" istemiyle Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı. Düzenlenen 12 sayfalık iddianamede; ifadesinde "Öldürme kastıyla ateş etmedim" diyen katil Nasuh Çulcu'nun, Komiser Yardımcısı Elif Ş.'yi sürekli olarak rahatsız ettiği için hakkında rapor tutan Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i 1'i başının arkasından giriş yapan toplam üç kurşunla şehit ettiği vurgulandı ve otopsi raporunun da yer aldığı iddianamede "Atışın Öldürücü Nitelikte Olduğu" ifadesine yer verildi. Katil Nasuh Çulcu'nun olayda beş kurşun sıktığının belirlendiği de iddianameye yazıldı.TEK BİR KÜFÜR YOK... "EVLADIM BU İŞİ UZATMA" VARAyrıca iddianamede "Şüphelinin öldürme amacı ile hareket etmediği yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik nitelikte olduğu anlaşılmaktadır" denildi. Katil Nasuh Çulcu'nun suçtan kurtulmaya yönelik nitelikteki ifadesinde Hasan Cevher'in kendisine küfür ve hakaretler ettiğini dile getirdiği iddiaları da iddianameyle birlikte çürüdü. İddianamede yer alan tanık ifadeleri; katilin bu iddialarının asılsız olduğunu ortaya çıkardı. Olayı anlatan beş tanığın ifadelerinde Hasan Cevher'in ağzından çıkan tek bir küfür yer almadı. Tanıkların ifadelerinde Şehit Emniyet Müdürü Cevher'in Nasuh Çulcu'ya olay gününde; "Evladım neden böyle yapıyorsun. Anlat, erkek erkeğe konuşuyoruz. Bu durum yüzünden mağdur olmanı istemiyorum evladım, bu işi uzatma" dediği ortaya çıktı. Çulcu'nun "Ben Elif komisere sarkıntılık yapmıyorum ve ciddi düşünüyorum" demesi üzerine de Hasan Cevher'in "Sen laftan anlamayacaksın. İdari Büro'dan eli kalem tutan bir personel çağırın. Elif komiserden uzak durması hakkında ikaz yazısı yazın. Tutanağı tutun dosyasına ekleyin. Alın bunu buradan. Karakola götürerek ifadesini alın. Bu şahıstan tehdit ve hakaretten dolayı şikayetçi olacağım. İşlemlerini başlatın ve silahını alın" dediği tanık ifadelerinde yer aldı."ÖLDÜRME KASTIYLA ATEŞ ETMESE BAŞINDAN VURAMAZ..."İddianamede ayrıca "Şüpheli alınan ifadesinde her ne kadar kendisini kaybettiğini, hatırlamadığı sayıda ateş ettiğini, aralarında 2-3 metre mesafe olduğunu, öldürmek amacıyla ateş etmediğini beyan etmiş ise de şüphelinin mesleğinin polis memurluğu olması, atış sayısı, maktulün başına ve sırtına mermilerin isabet etmesi, maktul ile şüpheli arasındaki mesafenin kısa oluşu birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin maktul ile aralarında bulunan 2-3 metrelik mesafede öldürme kastıyla hareket etmese maktulü başından ve sırtından vurmayacağı, bu sebeple şüphelinin öldürme amacı ile hareket etmediği yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik nitelikte olduğu anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi. Mağdur Komiser Yardımcısı Elif Ş.'yi rahatsız ettiği için rapor tutan Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i şehit eden katil Nasuh Çulcu'nun Elif Ş.'yi defaten rahatsız ettiği de iddianamede yer aldı."AĞZINDAN TEK BİR KÜFÜR DAHİ DUYMADIK" DEMİŞLERDİEmniyet Müdürü Hasan Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından olmak üzere üç kurşunla şehit eden ve savcılıkta verdiği ifadesinde Hasan Cevher'in kendisine küfürler ettiğini ve daha sonra arkasından üç el ateş ettiğini söyleyen katil Nasuh Çulcu'nun "Tahrik İndirimi" alabilmek için ifadesinde bu beyanlarda bulunduğu iddia edilmişti. Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher ile birlikte geçmişte çalışmış polis memurları "Katile ve söylediklerine inanmıyoruz. Ağzından bir defa bile tek bir küfür dahi işitmedik" diyerek katile tepki göstermişlerdi.MÜDAHALE YERİNE KAÇAN SEKİZ POLİS AÇIĞA ALINMIŞTIKatil Nasuh Çulcu hakkında düzenlenen iddianamenin yanı sıra; olayda katil Nasuh Çulcu silahını çektikten sonra kaçtıkları ve Hasan Cevher'in şehit edilmesi olayında ihmali bulundukları belirlenen polisler hakkında da "Görevi İhmal" soruşturması yürütülüyor. Haklarında soruşturma açılan 40 polisten 8'i açığa alınmıştı. Olaya müdahale etmeleri gereken yerde kaçan ve kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen polislerden bazılarının, kendilerini kaçtıkları odalara kilitledikleri ve dakikalarca dışarı çıkmadıkları tespit edilmişti.