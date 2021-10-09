Sağlık Bakanlığı, 9 Ekim koronavirüs verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanlığı 9 Ekim'e ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "GENÇLER, bize salgından çıkış yolunu gösterin! Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay! Covid’siz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük hayatınızla bize örnek olsanız… Şu tablo çook değişir!" ifadelerine yer verdi. İşte koronavirüs vaka ve vefat sayılarında son durum...