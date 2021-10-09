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Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363,69, İzmir'de 47,01 oldu.

Ekleme: 9.10.2021 - 17:24 Güncelleme: 9.10.2021 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı
Sağlık bakanı Fahrettin Koca, '25 Eylül-1 Ekim arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz' dedi.

Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

Koca, '25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız' açıklamasında bulundu.


Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı
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