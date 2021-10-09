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'Lions Cartel' suç örgütünün lideri Sergen Ahmedi İstanbul'da yakalandı

Almanya'da 30'dan fazla suça karıştığı belirtilen "Lions-Cartel" isimli uyuşturucu ve organize suç örgütü lideri Afganistan uyruklu Sergen Ahmedi ve 4 örgüt üyesi Bahçelievler'de bir otele düzenlenen operasyonla yakalandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Ekleme: 9.10.2021 - 12:18 Güncelleme: 9.10.2021 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
'Lions Cartel' suç örgütünün lideri Sergen Ahmedi İstanbul'da yakalandı


Almanya'da 30'dan fazla suça karıştığı belirtilen, uyuşturucu ve organize suç çetesi 'Lions-Cartel'in Afganistan uyruklu lideri Sergen Ahmedi sınır dışı edildi.

Ahmedi'nin sosyal medya hesapların yaptığı paylaşımlarda Türkiye'de olduğunun belirlenmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sergen Ahmedi'nin Bahçelievler'de bulunan bir otelde kaldığını belirledi.

Ekipler, önceki gün Ahmedi'nin kaldığı otele baskın düzenledi.

Ahmedi ve çete üyesi oldukları belirtilen l J.Y., S.V., M.A.D. ve O.M. lobide gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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'Lions Cartel' suç örgütünün lideri Sergen Ahmedi İstanbul'da yakalandı
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