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İETT'den peş peşe kazalar! Yok artık dedirten sözler: 'Anne şefkati ile araba kullanıyoruz biz'

İstanbul'da İETT otobüsleri peş peşe kazaya karışmaya devam ediyor. Ataşehir’de İETT eğitim aracı okul dönüşü yolun karşısına geçmeye çalışan küçük çocuğa çarptı. Üsküdar'da ise İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobildeki bir kişiyle otobüsteki yolculardan biri yaralandı. Ataşehir'deki kazanın ardında otobüs şoförünün söylediği sözler pes dedirtti.

Ekleme: 9.10.2021 - 17:00 Güncelleme: 9.10.2021 - 17:00 / Editör: Ozge Selin
İETT'den peş peşe kazalar! Yok artık dedirten sözler: 'Anne şefkati ile araba kullanıyoruz biz'


Kaza, saat 15.45 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi ve kardeşiyle okuldan dönen 11 yaşındaki A.Ç. karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada İETT eğitim otobüsü çarptı. Eğitim otobüsünün çarpmasıyla 11 yaşındaki küçük çocuk yola savruldu. Yaralanan çocuğa ilk müdahale çevredeki vatandaşların tarafından yapılırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yaralı çocuğa ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirerek Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

'ANNE ŞEFKATİYLE ARABA KULLANIYORUZ BİZ'

Trafik polisi ekipleri tarafından kadın sürücüye alkol testi uygulandı. Alkol testi sonucu kadın sürücünün alkolsüz olduğu belirlendi. Kaza nedeniyle bölgede uzun trafik kuyrukları oluşurken, vatandaşlar yoldan kaldırılmayan İETT otobüsüne isyan etti. İETT yetkilileri basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösterirken 11 yaşındaki A.Ç'ye çarpan kadın sürücü A.K.'nin ' Anne şefkatiyle araba kullanıyoruz biz' demesi dikkat çekti.

'KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI'

Öte yandan, küçük çocuğun ölümden döndüğü kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. A. Ç.'nin annesi ve kardeşi ile sokaktan caddeye doğru yürüdüğü görülüyor. Caddede karşıdan karşıya geçmeye çalışan A. Ç.'ye hızla gelen İETT otobüsü çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile çocuk yola savrulurken çevredeki vatandaşların çocuğun yardımına koştuğu görülüyor.

Kazayı gören kurye Göksel Kurtuluş, 'Otobüs seyir halindeyken anne ile çocuk karşıdan karşıya geçiyordu. Otobüs çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk 3 metre savruldu, ambulans çocuğu götürdü, umarız bir şeyi yoktur' diye konuştu.

BİR KAZA DA ÜSKÜDAR'DA

Üsküdar'da İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobildeki bir kişiyle otobüsteki yolculardan biri yaralandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Vaniköy Caddesi'nde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobille İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri otomobildeki yaralıyı ve otobüs içinde yaralanan yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar yoldan çekildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
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