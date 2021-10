Deniz, kara ve hava araçlarına entegre ediliyor! Göz kırpma süresinde...

Ankara'da Türk firmasının tasarlayarak ürettiği, 2012 yılından bu yana zırhlı kara araçlarında kullanılan 'infilak bastırma ve yangın söndürme sistemi' deniz ve hava araçlarına da entegre edilmeye başlandı. Zırhlı araçlara yönelik olası saldırılarda devreye girerek saniyenin dörtte biri kadar sürede yangını söndüren sistem, hem personeli hem de ekipmanı koruyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde zırhlı kara araçlarının yüzde 95'inde kullanılan sistemin, deniz ve hava platformlarında da yaygınlaştırılması hedefleniyor.Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde faaliyet gösteren bir firma, yerli teknoloji ile 'infilak bastırma ve yangın söndürme sistemi' geliştirdi. TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki zırhlı kara araçlarında 2012 yılından bu yana kullanılan sistem, aracın gövde, lastik, yakıt tankı, mühimmat, motor ve personel bölümlerine monte ediliyor. Zırhlı araçlara yapılan olası roket ve bombalı saldırılarda devreye giren sistem, saniyenin dörtte biri kadar kısa sürede yangını büyümeden söndürerek hem personeli hem de ekipmanı koruyor.28 ÜLKEYE DE İHRAÇ EDİLİYORZırhlı kara araçlarının yüzde 95'inde kullanılan sistem şimdi hava ve deniz araçlarına da entegre edilmeye başlandı. Terörle mücadele eden Mehmetçik için kalkan görevi gören sistemin hava ve deniz platformlarındaki araçlarda yaygınlaştırılması hedefleniyor. Yerli infilak bastırma ve yangın söndürme sistemi, ABD ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 28 ülkeye de ihraç ediliyor.'GÖZ KIRPMA SÜRESİNDE SÖNDÜRÜYOR'Firmanın Proje Departman Müdürü Zekeriya Gürcan, DHA'ya yaptığı açıklamada, sistemi yerli mühendisler ile tasarlayıp geliştirerek ilk defa 2012'de kara platformlarına entegre ettiklerini, daha sonra hava ve gemi platformları için de sistemi geliştirip entegre ettiklerini söyledi.Sistemin, füze ya da aracın içerisine molotofun gelmesi gibi tehditleri algılayıp söndürme kabiliyetine sahip olduğunu belirten Gürcan, 'Sistem 3 ana parçadan oluşuyor. Sistem 'beyin' dediğimiz tüm sistemin aktivasyonuna karar veren ekipmandan kontrol edilir. Alevleri, tehditleri algılayan dedektörler (sensörler) ile devam eder ve nihai sonlandırma kısmıysa içeride oluşabilecek yangını ve tehditleri söndüren, bertaraf eden tüplerle gerçekleşir. Yani saniyenin dörtte biri kadar kısa sürede (250 ms), bir göz kırpma süresinde devletimizin ve ordumuzun araçları büyük zararlar görmeden, Mehmetçiğimizin can güvenliğini de sağlayarak kolay bir şekilde olası tehditleri bertaraf etmiş oluyoruz' dedi.BALİSTİK SİSTEMDEN SONRA EN İYİSİ...Yönetim Kurulu Başkanı Alican Ökçün ise, 'Ülkemizde daha önceden üretilmeyen İsrail ve Almanya'dan gelen infilak bastırma sistemlerini şimdi biz üretiyoruz. Araçların roketle vurulma ihtimalleri oldukça fazla. İçerisinde 10-15 askeri personelin bulunduğu araçlarımız her gün yurt içinde, yurt dışında, operasyon bölgelerinde görev yapmakta. Personellerimizin hayatlarını koruyabilecek şu andaki balistik sistemlerden sonraki en son sistem infilak bastırma sistemidir. Bu sistem 7/24 aracın içini gözetlemekte ve aracın içine bir roket girdikten sonra sistem devreye girerek içeride oluşan 2 bin dereceye kadar çıkan sıcaklıkları milisaniyeler içerisinde söndürüyor. Mehmetçiğin canını oluşan olaylarda kurtarıyoruz. Aldığımız sevindirici haberler bizi oldukça mutlu ediyor' dedi.'28 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ'Ökçün, sistemin Türkiye'de güvenlik güçlerine ait 3 bine yakın taşıtta kullanıldığını belirterek, 'Motivasyonumuz daha iyi sistemler oluşturmak adına her geçen gün artıyor. Şu anda 28 ülkeye ihracat yapıyoruz. Almanya, Singapur, Malezya, Tayland, Kazakistan, Ukrayna, Amerika, Brezilya gibi birçok ordu şu anda bizim üretmiş olduğumuz Türk malı infilak bastırma sistemlerini kullanıyor. Her geçen gün pazarımız büyümekte. Şu anda dünyada üç ana üretimden bir tanesi ve büyüklük olarak ilk iki firmadan birisi olduk. Amerika ve Bulgaristan üzerinde yeni yatırımlarımızla birlikte Avrupa Birliği ve Amerikan pazarlarında da yeni yatırımlarımızla orada montaj tesislerimizle girmeye devam ediyoruz' diye konuştu.