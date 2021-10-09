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Başkan Erdoğan'dan yerli ve yabancı yatırımcılara çağrı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adana'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, yerli ve yabancı yatırımcılara çağrıda bulundu. Erdoğan, "Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum." dedi. Erdoğan ayrıca; "Yeşil Kalkınma Devrimi ile sanayiden ihracata her alanda ülkemizi yeni bir seviyeye çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 9.10.2021 - 14:47 Güncelleme: 9.10.2021 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan yerli ve yabancı yatırımcılara çağrı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adana'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan burada önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar. Gelin hep birlikte kazanalım." dedi.


Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün burada yaklaşık 2.5 yıllık bir aradan sonra bizleri bir araya getiren Rabbime hamdediyorum. Tabi Adana'ya boş gelinmez. Bugün yaklaşık 2.2 milyar liralık kamu yatırımı ile 1.8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının resmi açılışlarını yapıyoruz.

ÜLKEMİZE 250 MİLYON DOLAR KATKI SAĞLAYACAK

Temelini atacağımız petro-kimya tesisi ve açılışını yapacağımız fabrikalar Türkiye'nin en zor şartlarda dahi hedeflerini nasıl kararlılıkla ilerlediğinin sembolüdür. Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin inşaa edileceği Ceyhan Endüstri Bölgesi'ni 2007 yılında kurduk. Amacımız burada ülkemiz sanayisinin en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden birinin üretimini sağlamaktı. Tesisin 2024 yılında tamamlanıp üretime geçmesi hedefleniyor. Polipropilen ithalatımızın yüzde 20'sini karşılayacak. Böylece ülkemizin cari açığına 250 milyon dolarlık pozitif yönde katkı sağlanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YATIRIMCILARA ÇAĞRI

Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar. Gelin hep birlikte kazanalım. Kapılarımız yatırımcılara sonuna kadar açık. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum.

Bay Kemal, bak bugün 26 tane fabrikayı açıyoruz. İhracatımız her ay rekorlar kırarak artıyor. İstihdamda salgın öncesi döneminden de üstüne çıktık.

Yeşil Kalkınma Devrimi ile sanayiden ihracata her alanda ülkemizi yeni bir seviyeye çıkartıyoruz.

Küresel düzeyde enerji, mal, hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde bunları 3'te 1'i, 5'te 1'i oranında yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz.
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