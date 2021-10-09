Başkan Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması
Başkan Erdoğan Çurkurova Üniversitesi Tesis Açılışı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Öğrenci yurdu provokasyonuna tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Toplumda 6 bin 664 öğrenci kapasiteli otel konforunda dört yurdumuzu da açıyoruz. Öğrencilikle alakası olmayan kişiler parklarda poz vererek devletimizin bu alandaki yatırımları gölgelemeye çalıştılar. İstismar siyasetini yurt meselesinde bir kez daha gördük" dedi. Erdoğan, yüz yüze eğitim ile ilgili olarak, "Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağını biliyoruz. Amacımız her şartı zorlayarak yüz yüze eğitime devam etmektir." dedi.
Başkan Erdoğan Çurkurova Üniversitesi Tesis Açılışı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
ÖĞRENCİ YURDU PROVOKASYONU
'Toplumda 6 bin 664 öğrenci kapasiteli otel konforunda dört yurdumuzu da açıyoruz. Geçtiğimiz yılın ve bu yılın başvurularının üs üste birikmesiyle oluşan yoğunluk kadrolu militanlar tarafından sabote edilmektedir.
Bundan sonra da gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İstismar siyasetini yurt meselesinde bir kez daha gördük.
YÜZ YÜZE EĞİTİM
Koronavirüs döneminde eğitimin kesintiye uğramaması için elimizden geleni yaptık. Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağını biliyoruz. Amacımız her şartı zorlayarak yüz yüze eğitime devam etmektir.'