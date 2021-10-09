Başkan Erdoğan, Adana'da gençlerle birlikte türkü söyledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi açılış törenine katılmak üzere katılmak üzere Adana'ya geldi.Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan, daha sonra Merkez Park'taki 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Açılışı'na katıldı.Açılış törenlerinin ardından Başkan Erdoğan, Çukurova Üniversitesi'nde düzenlenen AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.Erdoğan son olarak Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı'na katılarak burada bir konuşma yaptı.Başkan Erdoğan akşam saatlerinde ise gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, burada gençlerle birlikte Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü seslendirdi.