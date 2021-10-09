Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'ın mektubuna çok sert tepki: ABD yanlış politikalarından vazgeçsin!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamasında Biden'ın skandal mektubuna çok sert tepki gösterdi. Biden'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonlarından rahatsızlık duyduğunu ifade ettiği küstah mektubu ile ilgili "ABD yönetimi kongreye mektup yollarken ya da bilgi verirken doğruyu söylemiyor" dedi.İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları...Bakan Çavuşoğlu: (ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Acil Durum halini bir yıl daha uzatması ve Türkiye açıklamaları) Bu mektup kopyala yapıştır bir mektup olmuş. Bu cümleleri ABD yönetimi daha önce de kulandı. ABD yönetimi kongreye mektup yollarken ya da bilgi verirken doğruyu söylemiyor. PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar. Bu ABD kanunlarına göre suç. Burada bulunma amacının da DEAŞ ile mücadele olmadığını biliyoruz. DEAŞ ile mücadele eden dünyadaki tek ordu bizim ordumuz.YANLIŞ POLİTİKALARINDAN VAZGEÇSİN!"Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına da kongresine de daha dürüst davransın"Ayrıntılar geliyor...