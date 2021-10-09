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Beyaz Gazete
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Bahçeli'den Boğaziçi açıklaması: Öğrenci değil provokatörler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi’nde Rektör Prof. Naci İnci’nin önünü kesip, makam aracının üzerine çıkarak tepinen göstericilere tepki gösterdi. Bahçeli, "Bunlar Türkiye düşmanlarının üniversitelere sızdırmaya çalıştıkları taşeronlardır. Öğrenci değil ajan provokatörlerdir" dedi. ABD'nin 'Ülkü Ocakları'na "terör örgütü" soruşturması başlatması hakkında da "ABD terörist görmek istiyorsa kendi yanaşmalarına baksın" diye konuştu.

Ekleme: 9.10.2021 - 13:42 Güncelleme: 9.10.2021 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
Bahçeli'den Boğaziçi açıklaması: Öğrenci değil provokatörler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen 'Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda katıldı. Gündemdeki konulara ilişkin önemli mesajlar veren Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

TÜRK GENÇLİĞİNE MESAJ

Yürekleri vatan, bakışları bayrak, duruşları mızrak olan Türk gençliği 'nerede' diye soranlara işte burada diyorum. Dimdik ayakta olduklarını haykırarak bildiriyorum. Türk gençliği istikbalin meşalesidir. Sizler cumhuriyetin 100. yıl dönümünün kutup başlarısınız. Hayalleri gerçeğe dönüştürecek potansiyel güçsünüz. Hain emellerin kökünü kazıyacak ümitsiniz.

BOĞAZİÇİ'NDEKİ OLAYLAR

Boğaziçi Üniversitesi rektörünün aracının üstünde tepinen mahlukatın Türk gençliğine mensup olması imkansızdır. Üniversite kapılarında öğretim üyelerine, üniversite yönetimine taş atan, ellerinde sopayla dolaşan, önüne gelene hakaretler saydıran bir güruhun hain planları temsil ettiği çok açıktır. Bunlar Türkiye düşmanlarının üniversitelere sızdırmaya çalıştıkları taşeronlardır. Bunlar öğrenci değil ajan provokatörlerdir.

Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Naci İnci, makam aracına binerken bir grup öğrencinin tacizlerine maruz kaldı.

Bununla yetinmeyen eylemci öğrenciler rektör Naci İnci'nin aracının üzerine çıktı. Öğrenciyi aracın üzerinden güvenlik görevlileri güçlükle indirdi.
PARKLARDAKİ YURT EYLEMLERİ

Türkiye devleti temel insani istekleri karşılamakla mükelleftir, yapılan da budur ancak yurt diyerek banklarda yatmak neyin nesidir. Yurt bahanesiyle yapılan eylemler terör bağlantılı.

ABD'YE ÜLKÜ OCAĞI TEPKİSİ

ABD terörist görmek istiyorsa kendi yanaşmalarına baksın. Sizden korkan sizin gibi namert olsun. ABD'nin kahramanı PKK'dır, YPG'dir, FETÖ'dür DEAŞ'tır. (ABD Temsilciler Meclisi, Ülkü Ocakları'nın "yabancı bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını" onaylamıştı.)
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