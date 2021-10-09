Özellikle yapmış olduğu açıklamalar ve ırkçı söylemleri ile hem Avusturya'nın hem de dünyanın gündeminde hep ilk sırada yer alan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz hakkında, "yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma" gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Ülke gündemini sarsan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.SON DAKİKA: SEBASTİAN KURZ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİHakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa etti.