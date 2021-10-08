Zehir tacirlerine darbe: Bakan Soylu 'Türk polisi yakalar' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen takip ve operasyon sonucu; 87 kilogram eroin ve 30 kilogram afyon sakızının ele geçirildiğini duyurdu.



"TÜRK POLİSİ YAKALAR"

Paylaşımında, "Türk Polisi" yakalar ifadelerine yer veren Bakan Soylu, bir şüphelinin de gözaltına alındığını belirtti.



Bakan, paylaşımının devamında, "Kahraman Polislerimizi ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



Drone'lar havalandı uyuşturucu satıcıları tek tek gözaltına alındı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekiplerince 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 120 polisin katıldığı operasyon saniyeye saniye görüntülendi.



