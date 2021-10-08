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Zehir tacirlerine darbe: Bakan Soylu 'Türk polisi yakalar' diyerek duyurdu

Zehir tacirlerine darbe: Bakan Soylu 'Türk polisi yakalar' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, zehir tacirlerine yönelik Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, 87 kilogram eroin ile 30 kilogram afyon sakızı ele geçirildiğini duyurdu. Paylaşımında, "Türk Polisi yakalar" ifadelerini kullanan Bakan Soylu, bir şüphelinin de gözaltında olduğunu belirtti.

Ekleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 19:03
Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 19:04
Zehir tacirlerine darbe: Bakan Soylu 'Türk polisi yakalar' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen takip ve operasyon sonucu; 87 kilogram eroin ve 30 kilogram afyon sakızının ele geçirildiğini duyurdu.

"TÜRK POLİSİ YAKALAR"
Paylaşımında, "Türk Polisi" yakalar ifadelerine yer veren Bakan Soylu, bir şüphelinin de gözaltına alındığını belirtti.

Bakan, paylaşımının devamında, "Kahraman Polislerimizi ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekiplerince 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 120 polisin katıldığı operasyon saniyeye saniye görüntülendi.


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