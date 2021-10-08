USD (Alış - Satış) : 8,90 - 8,91 EURO (Alış - Satış) : 10,28 - 10,30
Ana Sayfa.
Dünya
Yunan generalden itiraf gibi açıklama: Artık Türkiye'yi geçemeyiz

Yunan generalden itiraf gibi açıklama: Artık Türkiye'yi geçemeyiz

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de sık sık Türkiye ile gerilim yaşayan Yunanistan, bir yandan da envanterindeki uçak, füze ve mühimmat sayısını artırmaya devam ediyor. Bu gelişmelere rağmen Yunan generalden itiraf gibi bir açıklama geldi. Türk savunma sanayisi hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan general, "Silahlanma yarışında ülkemiz Türkiye'yi takip edemiyor. Türkiye ile olası bir savaşta bir vidaya bile ihtiyacımız olursa biz bunu yurtdışından almak zorunda kalacağız. Savunma sanayimiz iyi seviyede değil ve bu endişe verici. Savunma sanayimizi acilen canlandırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 17:11
Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 17:19
Yunan generalden itiraf gibi açıklama: Artık Türkiye'yi geçemeyiz

Bir televizyon kanalına konuk olan Yunan general, son yıllarda büyük bir atılım gerçekleştiren Türk savunma sanayisi hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin savunma sanayisi için her yıl 41 milyar dolar harcadığını belirten Yunan general, 'Şu anda Türkiye tarafında çok büyük bir silahlanma programı var. Endişe verici olan Türkiye'nin silah sistemlerinin çoğunu kendi başına üretmesi. Yunanistan silahlanma yarışında Türkiye'yi takip edemiyor. Türkiye ile olası bir savaşta bir vidaya bile ihtiyacımız olursa biz bunu yurtdışından almak zorunda kalacağız. Savunma sanayimiz iyi seviyede değil ve bu endişe verici. Savunma sanayimizi acilen canlandırmalıyız' diye konuştu.

Yunan generalden itiraf gibi açıklama: Türkler üretiyor biz izliyoruz

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de sık sık Türkiye ile gerilim yaşayan Yunanistan, bir yandan da envanterindeki uçak, füze ve mühimmat sayısını artırmaya devam ediyor. Bu gelişmelere rağmen Yunan generalden itiraf gibi bir açıklama geldi. Türk savunma sanayisi hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan general, 'Silahlanma yarışında ülkemiz Türkiye'yi takip edemiyor. Türkiye ile olası bir savaşta bir vidaya bile ihtiyacımız olursa biz bunu yurtdışından almak zorunda kalacağız. Savunma sanayimiz iyi seviyede değil ve bu endişe verici. Savunma sanayimizi acilen canlandırmalıyız' ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın acilen savunma sanayisini güçlendirmesi gerektiğini dile getiren Yunan general, konuşmasının devamında Türkiye'yi 'emperyalist' olmakla suçladı.

'Erdoğan Türkiye'yi süper güç yapacak'

Başarısızlıkla sonuçlanan 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'nin kendi içinde büyük bir dönüşüm yaşadığını aktaran Yunan general şöyle devam etti: 'Erdoğan Türkiye'yi büyük bir bölgesel süper güç yapma iradesine sahip ve sorun da bu. Türkiye Cumhuriyetinin 100. kuruluş yılı olan 2023 hedefi var.'

'Endişelenmeliyiz'

Yunan general, Türkiye'nin 2023 yılı itibariyle savunma sanayinde kendi kendine yetebilecek bir ülke haline geleceğini vurguladı ve şunları söyledi: 'Bu yüzden Türkiye asla geri adım atmayacak. Batı'da ve ABD'de bu hoşgörü olduğu sürece Türkiye'nin hırsları artacak ve bu bizi endişelendirmeli.'


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

4-10 Ekim 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD TÜRKİYE’DEN NE İSTİYOR?

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı