Yalanın Sözcü’süne Tarım Kredi’den fiyat tablosuyla yalanlama!

Sözcü Gazetesi geçtiğimiz günlerde 'Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş' manşetini atmıştı. Sözcü manşet haberinde Tarım Kredi Kooperatif marketlerine ait olduğu iddia edilen ürün fiyatları ile başka marketlerdeki fiyatları kıyaslamış ve Tarım Kredi marketlerindeki ürünlerin bazı marketlerdeki ürünlerden pahalı olduğunu ifade etmişti. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri yaptığı açıklamada Sözcü'nün Tarım Kredi marketlerine ait olduğunu belirttiği fiyatların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek Sözcü gazetesini yalanladı. Ayrıca Tarım Kredi marketlerindeki gerçek fiyat tablosunu paylaştı. Bu tabloya göre Sözcü'nün iddia ettiği gibi Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde seçtikleri ürünler 324 lira değil 272 lira tutuyor.



'YANLIŞ VE YANILTICI BİLGİLER ÜZERİNE AÇIKLAMA HÂSIL OLDU'



Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri yaptığı açıklamada şunlar

belirtildi: 'Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.

hakkında son dönemde çeşitli basın ve yayın kuruluşlarında yer alan yanlış ve yanıltıcı bilgiler

üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama yapma ihtiyacı hâsıl olmuştur.'







'TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLEMEKTEDİR'



'Tarım Kredi Kooperatif Market, kaliteli ve doğal ürünleri, tüketici beklentisine uygun şekilde

tüm satış kanallarında bulundurmayı, oluşturulan istihdam ve sektördeki konumu ile Tarım

Kredi Kooperatifleri paydaşlarına ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Yaygın hizmet ağı ve uygun fiyat politikası ile gıda enflasyonuyla mücadelede etkin bir rol

üstlenen şirketimiz bugün itibari ile Sayın Cumhurbaşkanımızın tayin ettiği 1.000 mağaza

hedefini en kısa sürede tamamlamak adına planladığı 13 lojistik merkezini devreye alarak

yaygın ve hızlı dağıtım altyapısını oluşturmuştur.'



'TOPLAM MAĞAZA SAYIMIZ 483'TÜR, 1000 MARKETE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞMAKTAYIZ'



'Bu bilgiler ışığında çeşitli basın ve yayın kuruluşlarında iddia edildiği üzere bugün itibari ile

toplam mağaza sayımız 159 değil, 47 il 227 ilçede olmak üzere 483'tür. Mevcut 483

mağazaya ek olarak 227 Kooperatif Marketin proje ve inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Yılsonuna kadar hizmete alınacak 710 Kooperatif Market ve 5 Koopgross Marketin yanı sıra

2022 yılı ilk çeyreğine kadar 1.000 markete ulaşması için bütün ekiplerimiz üstün bir gayretle

çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca, 247 birim Tarım Kredi Kooperatifinin teşhir alanları

artırılarak 2021 yılı içerisinde tüketicilerimizin istifadesine sunulmuştur.'



SÖZCÜ'NÜN BELİRTTİĞİ FİYATLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR



'Yine bir başka günlük gazetede ise 'FİYATLAR GAYET UYGUN DEĞİLMİŞ!' manşeti ile verilen

haberde, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerdeki fiyatların incelendiği belirtilerek, şirketimizin

marketlerine ait olduğu iddia edilen fiyatlar üzerinden yanlış ve yanıltıcı bir haber yapılmıştır.

İnternet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan da duyurduğumuz üzere belirtilen fiyatlar

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin gerçek fiyatlarını yansıtmamaktadır. Gerçek fiyatlarımız

aşağıda yer alan tabloda verilmiştir.'



'BU YIL DA 3.5 MİLYAR TL'LİK ÜRÜN ALIM HEDEFİYLE HACMİNİ 3 YILDA YAKLAŞIK 6 KAT ARTIRMIŞTIR'

'Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Kooperatif Market projesi başta olmak üzere iştirakleri

marifeti ile 2017 yılında yalnızca 535 Milyon TL olan üreticiden doğrudan ürün değerlendirme

faaliyetini 2020 yıl sonu itibariyle 2.4 Milyar TL olarak gerçekleştirmiş ve bu yıl da 3.5 Milyar

TL'lik ürün alım hedefiyle hacmini 3 yılda yaklaşık 6 kat artırmıştır.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tevdi ettiği görev gereği üreticilerimize

tarımsal girdileri uygun koşullarda sağlarken, tüketicilerimizi de güvenli gıda ile yine uygun

koşullarda sofralarında buluşturarak korumak en önemli görevimizdir.



'1000 ADET MARKETİ 2022 YILI İLK ÇEYREĞİNE KADAR HİZMETE ALACAĞIZ'



'Ülke genelinde teşkilatlanmış 1.615 kooperatifi, 200 hizmet bürosu ve 800 binden fazla

ortağıyla Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, doğal ve

güvenli çiftçi ürünlerini; bugün itibari ile 13 farklı ilde kurulan lojistik merkezleri sayesinde

dönüştürülen birim kooperatifleri, gross marketleri ve Kooperatif Marketleri ile birlikte

toplamda 733 noktada tüketicilerimizin istifadesine sunmuştur. Ayrıca bayi formatımız olan

Koopmarket ve internetten hızlı alışveriş imkanı sağlayan Koopgell ile ilgili demo

çalışmalarımız devam etmektedir. Kooperatif Market projesini ülkemizin her köşesinde

tüketicilerimizle buluşturmak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade

ettiği 1.000 adet marketi 2022 yılı ilk çeyreğine kadar hizmete alarak gıda enflasyonu ile

mücadeledeki etkin rolünü artırmak adına çalışmalarımız hız kesmeden ve artarak devam

etmektedir.'

