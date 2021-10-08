Yabancı istihbaratçılarla görüşen 'Bölücü kebapçı' İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yakın akrabası çıktı

Bahçeli'nin 'Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte vardır' sözleri birkaç gündür tartışılıyor. MHP Genel Başkanı'nın bu sözlerle kimi kastettiği merak ediliyordu. Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik üst düzey, bir MHP'li yöneticiye hedefin kim olduğunu sordu. O kişinin karanlık örgütlerle iş birliği ortaya çıkan ve halen cezaevinde

bulunan Osman Kavala olduğu ortaya çıktı.



'EN MÜLAYİM KUZENİMİZ OSMAN KAVALA'



Ayrıca Selanik kökenli olan Meral Akşener ile 'Kızıl Soros' lakaplı Osman Kavala'nın kuzen olduğu biliniyor. Akşener malum şahısla katıldığı bir düğünde Kavala için, 'Üç kuzen olarak damadın şahitliğini yapıyoruz. En mülayim kuzenimiz Osman Kavala. Ben de damadın babasının anne tarafından kuzeniyim. Bu durumda politikacı bir görümceniz oldu' ifadesini kullanmıştı.



Özçelik'in 'Bahçeli'nin 'bölücü kebapçısı' kim?' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:



MHP Lideri Bahçeli,



'Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır' dedi.



Ortalık toz duman.



Sosyal medyada hesaplar açıldı.



Kebapçılar açıklama yaptı.



Muhalefet topa girdi.



İyi Parti Genel Başkanı Akşener



'Bahçeli kebapçıları terörist ilan etti' diye ortalığı ayağa kaldırdı.



Meclis grup toplantısında kürsüye kebapçı çıkardı.



Suriye ve Irak'ta yaşananların mimarı Davutoğlu dahiyane (!) yorumlarla sahneye çıktı.



Muhalefet milletvekilleri evlere şenlik.



KOMEDİ



Siyasetin yeni gündemi kebapçılar.



'Terörist kebapçılar.'



Akılları sıra Bahçeli ile dalga geçiyorlar.



Tam anlamıyla komedi.



İleride siyasi tarihimizde anlatılacak bir olay.



Bir iletişim sıkıntısı olduğu açık.



Ama kimse, 'Bahçeli böyle bir şey yapmaz.



Acaba neyi anlatmak istedi.



Bu ifadelerinin arkasında kim var' diye araştırmadı.



BAHÇELİ'NİN HEDEFİNDE KİM VAR?



Konuyu Bahçeli'yi yakından tanıyan, hem de sözlerini iyi okuyan bir MHP'liye sordum.



Kahkahalarla güldü.



'Devlet Bey'e değil muhalefete gülüyorum' dedi.



Sonra da başladı anlatmaya:



BEYOĞLU'NDAKİ LOKANTA



'Beyoğlu'nda bir lokanta var.



Bir Kuzey Afrika ülkesinin adını taşır.



Sahibi Osman Kavala'dır.



Meşhurdur.



Yabancılarla burada buluşurdu.



Etki ajanlarıyla burada bir araya gelirdi.



Sık sık yemeklerin ve toplantıların yapıldığı adrestir.



15 Temmuz'da Büyükada'da olan,



Amerikalıların da uğrak yeridir.



Görüşmelerin yapıldığı mekanlardan biridir.



HDP için de önemlidir.



Partinin kuruluşunda son kararın verildiği yer denebilir.



İsim babasının da Kavala olduğu söylenir.



Bir anlamda 'merkez üs' görevi görür.



BÖLÜCÜ KEBAPÇI



Devlet Bey sahibini doğrudan muhatap almadı.



'Bölücü kebapçı' diye andı.



Ama olayı bilmeyenler saçmalamaya başladı.



Buna bazı MHP'liler de dahil.



Akşener'in tavrı dikkat çekici.



Akşener, Kavala'nın akrabası, kuzen sayılırlar.



Aslında Devlet Bey'in kimi kastettiğini anlamıştır.



Ama bilmeze yattı.



Kebapçıları üstüne sürdü.



İŞSİZLİK



Kebapçının (!) işsizlikteki payına gelince;



Türkiye Rahip Brunson olayını yaşadı.



ABD serbest bırakılması için her türlü baskıyı yaptı.



Döviz kurlarıyla oynadı.



Yabancı sermaye çıkışını tetikledi.



Yabancı sermaye girişini önledi.



Ekonomimizi istikrarsızlaştırdı.



Beraberinde işsizliği de olumsuz etkiledi.



Şimdi aynı yöntem Kavala için devrede.



Amerika, Avrupa üzerinden saldırıyor.



Yaptırım tehditleri gündemde.



Devlet Bey bu nedenle,



'Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı olduğunu' söyledi.



Devlet Bey'i anlamayanlar baltayı taşa vurdu.



Anlayacağınız;



Devlet Bey'in sözünü ettiği kebapçı,



Adanalı, Gaziantepli, Ankaralı, İstanbullu, … kebapçılar değil.



Beyoğlu'ndaki lokantanın sahibi.'