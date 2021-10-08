TUS 2. Dönem Tercihleri Başladı! 2021 TUS 2. Dönem Tercihleri Ne Zaman? TUS Kılavuzu 2021

2021 TUS sınavı tercih işlemleri başladı. TUS 2. Dönem tercihleri için açıklama ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. ÖSYM'nin yaptığı açıklama üzerine “ 2021 TUS 2. Dönem Ne Zaman? 2021 TUS 2. Dönem Tercihleri Ne Zaman? 2021 TUS 2. Dönem Tercihleri Başladı Mı?” gibi sorular adaylar tarafından araştırılmaya başladı. 2021 TUS 2. Dönem için ÖSYM'nin sitesinde yer alan açıklamada '2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 08 – 14 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemleri, 14 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 08 Ekim 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir. Yerleştirme işleminde, 2021-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-TUS 2. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adaylara saygıyla duyurulur.' İfadelerine yer verildi. Peki 2021 TUS 2. Dönem Ne Zaman? İşte TUS 2021 kılavuzu…





TUS Nedir?





2021 TUS Tercihleri Başladı Mı?



2021 TUS 2. Dönem Kılavuzu



Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı olarak bilinen TUS, Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. TUS her yıl şubat ve ağustos aylarında yapılır.2021 TUS 2. Dönem tercihleri 8 Ekim tarihinde başladı. Adaylar tercihlerini 8-14 Ekim arasında ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak yapabilir.Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar 2021-TUS ilgili dönemine başvurabilirler.a) Tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bualanlarda eğitime devam ediyor olmak.b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu,Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkiledebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumdaolmak.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.7151 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğişiklikYapılmasına Dair Kanunu'nun 20. maddesi ile 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık HizmetleriTemel Kanununun Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:“Tabipler, Devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan ana dallardauzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavlarına katılabilir ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler.Ancak yan dalda veya birden fazla uzmanlık dalında eğitim yapmak üzere asistanlık sınavınagirebilmek için Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir süre kalmışolması ve uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için de Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasışarttır.”.Bu madde hükmü çerçevesinde uzmanlık eğitimi programlarına yerleştirilip atanmak için ilgilikurumlara başvuranlardan söz konusu kanuna uygun olarak Devlet Hizmeti Yükümlülüğünütamamladığına dair belge/Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az birsürenin kaldığına dair belge istenecektir.Durumları bu koşullara uymadığı hâlde sınava başvuran adaylar, sınavda başarılı olsalar dahi herhangi bir hakiddia edemezler.Başladı.? sorularının yanıtı bu şekildedir.