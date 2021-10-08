Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişareler tamamlandı

Bakanlık sosyal medya hesabı Twitter'dan ikili istişarelere ilişkin yaptığı paylaşımda istişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni başkanlıklarında Ankara’da gerçekleştirildiğini duyurdu.



"BÖLGESEL GELİŞMELER HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU"

Paylaşımda şunlar kaydedildi:



"İstişarelerde, ikili ilişkilerimiz ele alınmış; ayrıca Suriye, Afganistan, Kafkasya ve Yemen başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur."





Türk Seddi: Van-İran sınırındaki güvenlik duvarının 20 kilometrelik kısmı tamamlandı

Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırındaki güvenlik duvarının 20 kilometrelik kısmı tamamlandı. Vali Mehmet Emin Bilmez "Sınırda geçen yıldan bu yana 104 lego ve mono blok kule yapıldı. 2 karakol inşaatı devam ediyor. 175 kilometre hendek kazıldı. Üç etap olarak 64 kilometrelik duvar yapılıyor. Şu an 20 kilometrelik duvarın montajı tamamlandı. 34 kilometrelik duvarda kullanılan taş üretimi gerçekleştirildi. Bundan sonra daha hızlı bir şekilde montaj devam edecek" ifadelerini kullandı.