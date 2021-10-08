Türkiye, ABD’den F-16 ve modernizasyon kiti alacak

Türkiye'nin ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen F-16 savaş uçaklarından 40 adet, yaklaşık 80 adet de modernizasyon kiti almak için ABD'ye başvuruda bulunduğu ifade edildi.



İsmi paylaşılmayan kaynaklar, milyarlarca dolar değerindeki anlaşmanın 'yabancı askeri satış' sürecinde olduğunu belirtti.



KONGRE BLOKE EDEBİLİR



Bu süreç kapsamında önce Dışişleri Bakanlığı'nın, ardından da yasama organı Kongre'nin satışı onaylaması gerekiyor.



Kongre'nin satışı bloke etme yetkisi de bulunuyor. Türkiye'nin talebinin Kongre'den geçmesinin zor olduğu öne sürülüyor.



10 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK



Aynı kaynaklar “NATO müttefiki Türkiye, F-35 anlaşması bozulduktan sonra Hava Kuvvetleri'ni modernize etmek istiyor” değerlendirmesini de yapıyor.



NTV'nin ABD Temsilcisi Hüseyin Günay, Türkiye'nin almak istediği uçaklar ve kitlerin toplam 10 milyar dolara mal olacağını ifade etti.



ERDOĞAN'IN RUSYA KARARI ABD'NİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ



Türkiye, 100'den fazla F-35 jeti sipariş etmiş ancak Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldıktan sonra F-35 programından çıkarılmıştı.



S-400 alımı ABD'de büyük hayal kırıklığı yaratırken; Washington, Türkiye'ye CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında yaptırım uygulamıştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda ABD basınına verdiği demeçte Rusya'dan silah alımına devam edebileceklerini belirtmesi Türkiye'nin bu konuda ne kadar istikrarlı ve kararlı olduğunun göstergesi olarak ifade edilmişti.