TÜGVA'ya yapılan hukuksuz baskının ardından peş peşe açıklamalar

İBB zabıtalarının Adalar ilçesinde TÜGVA'ya yaptığı hukuksuz baskınların ardında AK Parti İstanbul milletvekili Eyüp Özsoy açıklamalarda bulundu.



Özsoy'un açıklamalarından satır başları:



"Adalar'da bu yaşananlar ne tesadüftür ki 6-8 Ekim Kobani olaylarının yıl dönümüne denk geliyor. Buradan şunu açıkça ifade etmek istiyorum.



ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ



Yeni bir Gezi kalkışmasına hazırlanmak ve bunu da Adalar üzerinden başlatmak gibi hain niyetleri olanlar varsa şunu iyi bilsinler ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkesini ve milletini canından çok seven milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bizler buna asla müsaade etmeyeceğiz.



TÜGVA'NIN HAKLI DAVASINDA YANINDAYIZ



Adalar'da Müslüman-Gayrimüslim, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, komşu-kardeş olarak yıllardır huzur içinde yaşamaktadır. CHP yönetimine buradan seslenmek istiyorum. O kirli ellerinizi huzur dolu Adalarımızın üzerinden çekin. Adalar'ın huzurunu kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. TÜGVA'nın haklı davasında yanındayız." dedi.



TÜGVA BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA



İBB'nin işgali ile ilgili açıklama yapan TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ise, "Dedikleri gibi bir tahliye kararı yoktur, dedikleri gibi, 3. şahıslara kiralama söz konusu olmamıştır." dedi.



TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu "Burada 2-3 gündür bir gerilim var. Bu gerilimi tırmandıranlar tamamen karşı taraf. Biz maalesef vakit kaybediyoruz. 'Bizim işimiz gücümüz gençlik diyoruz' işimizin gücümüzün gençlik olması lazım. Gençlikle ilgili çalışmaları yapmamız lazım. İnsanları galeyana getirip provoke etmeye tahrik etmeye hiç gerek yok." ifadelerini kullandı.



Enes Eminoğlu, "Bir partinin il başkanı çıkıp 39 ilçe başkanını davet edip sanki bir kaleyi fethetmeye gidermiş gibi bir tavır militanca bir tavır. Bunun adı eşkıyalık. Böyle bir tavrın içine girilmemesi lazım. Biz iddiamızın arkasındayız. Gençlik çalışmaları yapıyoruz. Eğer hukuk bir karar verirse biz burada bir dakika dahi durmayız." diyerek sert çıktı.



TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila da sürece ilişkin bir dizi açıklama yaptı.



CANAN KAFTANCIOĞLU TAHLİYEYLE GÖREVLİ İCRA MEMURU DEĞİLDİR



TÜGVA, Adalar'da İstanbul Şehir Hatları A.Ş'nin kiracısıdır, İBB'nin CHP'nin CHP teşkilatının ya da Canan Kaftancıoğlu'nun kiracısı değildir. İstanbul Şehir Hatları A.Ş'nin TÜGVA aleyhine açtığı tahliye davası yoktur.Bu sebeple de ortada uygulanabilir herhangi bir mahkeme kararı bulunmamaktadır.

Kaldı ki Türk hukukunda mahkeme kararlarının infazları icra daireleri tarafından gerçekleştirilir.



BIRAKIN TAHLİYE KARARINI AÇILMIŞ DAVA BİLE YOK



Belediye zabıtaları tarafından değil,ortada bırakın bir mahkeme kararını tahliyeye yönelik açılmış bir dava bile yokken Şehir Hatları A.Ş personeli dahi olmayan belediye zabıtalarının tahliyeye kalkması hukuksuzluktur zorbalıktır.



Canan Kaftancıoğlu diğer olaylarda gösterdiği tepkilere benzer şekilde bu olayda da kendini devlet kurumları yerine koyarak hukuksuz tahliye gerçekleştirmek istemiştir. Ne Canan Kaftancıoğlu ne CHP Adalar ilçe başkanı ne de İBB zabıtası tahliyeyle görevli icra memuru değildir.



NELER OLDU



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği binasını işgal ettiği ve vakfa ait eşyaları hukuksuz olarak alındığı ortaya çıktı.



VAKFIN BİNASI İŞGAL EDİLDİ, İBB ZABITASI POLİSİ YARALADI



CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve ekibinin; Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal ettiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtasının da vakfın eşyalarını hukuka aykırı olarak götürdüğü öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının baskın sırasında Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bir polisi yaraladıkları bildirildi.



CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve ekibinin, işgal ettikleri TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nde poz verdiği öğrenildi.



10 SENE İÇİN KİRA SÖZLEŞMESİ İMZALANDI



Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'nin; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 2018 senesinde 10 sene için kira sözleşmesi imzaladığı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin TÜGVA ile kira sözleşmesinin devam ettiği bildirildi.





İSTANBUL VALİLİĞİ VE ADALAR KAYMAKAMLIĞI; İBB'NİN TAHLİYE TALEBİNİ REDDETTİ



TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nin İBB ile kira sözleşmesinin devam ettiğine ilişkin açtığı tespit davası sürecinin devam ettiği, konuya ilişkin verilmiş bir mahkeme kararı olmaması nedeniyle Adalar Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliği'nin İBB'nin tahliye talebini reddettiği öğrenildi.