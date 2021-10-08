TÜGVA'dan CHP zorbalığına dair flaş açıklama!

CHP'nin TÜGVA binasına hukuksuz baskın girişimiyle ilgili yankılar sürerken TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila'dan sürece ilişkin bir dizi açıklama daha geldi. Atila TÜGVA'yı sözleşmeli kiracısı olduğu yerden çıkarmak isteyenlerin ev sahibi bile olmadığına dikkat çekerek tamamen hukuksuz bir zorbalıkla karşı karşıya olduklarının altını çizdi.



İşte Emrah Atila'nın son dakika açıklamaları:



TÜGVA, Adalar'da İstanbul Şehir Hatları A.Ş'nin kiracısıdır, İBB'nin CHP'nin CHP teşkilatının ya da Canan Kaftancıoğlu'nun kiracısı değildir. İstanbul Şehir Hatları A.Ş'nin TÜGVA aleyhine açtığı tahliye davası yoktur.Bu sebeple de ortada uygulanabilir herhangi bir mahkeme kararı bulunmamaktadır.



Kaldı ki Türk hukukunda mahkeme kararlarının infazları icra daireleri tarafından gerçekleştirilir. Belediye zabıtaları tarafından değil,ortada bırakın bir mahkeme kararını tahliyeye yönelik açılmış bir dava bile yokken Şehir Hatları A.Ş personeli dahi olmayan belediye zabıtalarının tahliyeye kalkması hukuksuzluktur zorbalıktır.







Canan Kaftancıoğlu diğer olaylarda gösterdiği tepkilere benzer şekilde bu olayda da kendini devlet kurumları yerine koyarak hukuksuz tahliye gerçekleştirmek istemiştir. Ne Canan Kaftancıoğlu ne CHP Adalar ilçe başkanı ne de İBB zabıtası tahliyeyle görevli icra memuru değildir.