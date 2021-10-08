Tahliye kararının olmadığı resmi yazıyla belgelendi!

TİRYAKİ: "TAHLİYE YAPILAMAYACAĞINI İBB'YE BİLDİRDİK"



Adalar Kaymakam vekili Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki'nin; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıtası'nın TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgali sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni resmi yazıyla uyardığı ortaya çıktı.



Bahri Tiryaki'nin, 5 Ekim 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yazı gönderdiği öğrenildi. Söz konusu yazıda; İBB zabıtasının 2886 sayılı kanunun 75. maddesi kapsamında (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'nde tahliye yapılamayacağının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bildirildiğine dikkat çekildi.



"İBB ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMAK İSTENEN TAHLİYE İŞLEMİNİN YASAL DEĞİL"



Bahri Tiryaki'nin yazısında, adli yargıdan alınmış bir tahliye kararı olmadan İBB Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılmak istenen tahliye işleminin yasal olmadığı, mevcut gayri yasal müdahalenin durdurulmasını, aksi takdirde adli ve idari işlemin yapılacağına dikkat çekildi.



İŞTE O YAZI





Adalar Kaymakam vekili Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki'nin 5 Ekim 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği yazı şöyle:



"5 Ekim 2021 Salı günü Büyükada Şehir Hatları İskelesi üst kısmında kiracı olarak bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Büyükada Şubesi'nin tek taraflı sözleşme feshi gerekçe gösterilerek İBB Zabıta Müdürlüğü tarafından tahliye edilmek istendiği bildirilmiştir."



"İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Türkiye Gençlik Vakfı arasında 6098 sayılı Türk Borçlanma Kanunu'na göre kurulan ve hala varlığını koruyan geçerli bir kira sözleşmesinin mevcut olduğu, dolayısıyla Türkiye Gençlik Vakfı'nca bahse konu yerin işgal edilmesi gibi bir durumun olmadığı, işgalin söz konusu olmadığı durumunda ise 2886 sayılı kanunun 75. maddesi kapsamında tahliye yapılamayacağı tarafınıza bildirilmiştir.."



"Türkiye Gençlik Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Borçlar Kanunu'na göre geçerli bir sözleşme mevcut iken adli yargıda konunun dava konusu edilip tahliye kararı alınmadan tek taraflı olarak kiralayanın taşınmazı boşaltma girişiminin yasal olmadığı, bu nedenle adli yargıdan alınmış bir tahliye kararı olmadan İBB Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılmak istenen tahliye işleminin yasal olmadığı, mevcut gayri yasal müdahalenin durdurulması, aksi takdirde adli ve idari işlemin yapılacağının bilinmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.."



Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan yıllık izinde olduğu gerekçeyle Adalar Kaymakamlığı'na vekalet ediyor.



