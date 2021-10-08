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Son mesai gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Son mesai gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da haftanın son iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğunda artış yaşanıyor. İBB CepTrafik verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü..

Ekleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 18:39
Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 18:49
Son mesai gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bir takım noktalarında, ana arterler ve caddeler ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı. İşinden çıkıp evine gitmek isteyen İstanbullular ise toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

BÖLGE BÖLGE TRAFİK DURUMU

Anadolu Yakası'nda ise TEM otoyolu Ankara istikametindeki trafik yoğunluğu Acıbadem ayrımından başlayarak, Çamlıca gişelerine kadar sürüyor. D-100 Karayolunda ise Uzunçayır ve Fikirtepe'de yoğunluk gözleniyor. Şile yolu Ümraniye mevkisinde de trafik yoğunluğu görülüyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 karayolu Haramidere mevkisinde trafik Avcılar istikametinde ilerlerken yan yolda yoğunluk görülüyor. Büyükçekmece yönünde ise trafik karayolunda ve yan yolda yoğun seyrediyor.

Fatih Eminönü civarı ile Alibeyköy'den Eyüpsultan istikametine trafik akıcı seyrederken, aksi yönde yoğunluk yaşanıyor. Fatih Vatan Caddesi'nden Aksaray yönüne ve Haliç Köprüsü'nden Okmeydanı istikametine yoğunluk artıyor.

TEM'de Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk Seyrantepe noktasında, D-100 kara yolu Ankara istikameti Bahçelievler mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu Haliç Köprüsü çıkışında daha da artıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.
Öte yandan İBB CepTrafik verilerine göre saat 18.31 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.


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