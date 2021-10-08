Sıfır araç almak isteyenler dikkat! Ekim ayı otomobil fiyat listesi 2021! Fiat, Renault, Opel, Dacia, Citroen, Honda…

Sıfır ve ikinci el araçlar arasından sıfır olanları tercih edenler ilk kendilerinin kullanmak istediği arabayı ekonomilerini zorlamadan almak istiyor. Bu nedenle gündemde güncel fiyat ve kampanyalar ile ilgili araştırmalarını yapıyorlar. Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar için Ekim ayı otomobil fiyat listesi 2021 haberimizde derledik ve Fiat, Renault, Opel, Dacia, Citroen, Honda ve daha pek çok markanın ne kadardan satıldığını inceleyebilirsiniz.



FİAT EKİM AYI 2021 FİYAT LİSTESİ



1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli 192.900 TL 187.900 TL



1.0 Firefly 100 HP Street Manuel Benzinli 219.900 TL 214.900 TL



1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 229.900 TL 224.900 TL



500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Cult Manuel Mild Hybrid-Benzinli 209.900 TL

199.900 TL



1.4 Fire 95 HP MT Cross Manuel Benzinli 250.900 TL 240.900 TL



1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli 257.900 TL 250.900 TL



500X Urban 1.0 120HP Fire MT Urban Manuel Benzin 321.900 263.900



1.0 70 HP Urban Manuel Mild Hybrid-Benzinli 179.900 TL 175.900 TL



1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid-Benzinli 188.900 TL 184.900 TL



0.9 85HP Cross 4x4 Manuel Benzin 214.900 TL 210.900 TL



0.9 85HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin 223.900 TL 219.900 TL



HONDA



Civic



1.6L Benzin Otomatik Elegance 260.788 TL



1.6L ECO Otomatik Elegance 265.288 TL



Executive 340.700 TL



1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance 341.200 TL



Executive+ 363.400 TL



1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Sport+ 374.600 TL



Yeni City



1.5L VTEC Benzin Otomatik Elegance 225.600 TL



Executive 235.900 TL



Accord



1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive 540.000 TL



Executive+ 561.000 TL



RENAULT



yeni Clio



Joy 1.0 Sce 65 bg 178.000 ₺



Joy 1.0 TCe ECO 100bg 197.900 ₺



Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 207.000 ₺



Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 216.900 ₺



Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 232.000 ₺



YENİ TALIANT



Joy 1.0 Sce 65 bg 184.000 ₺



Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg 208.900 ₺



Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 216.000 ₺



Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 229.000 ₺



yeni Captur



Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 368.000 ₺



Icon 1 3 TCe EDC 140 bg 398 000 ₺



Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 398.000 ₺



RS Line 1.3 TCe EDC 155 bg 420.000 ₺



Megane Sedan



Joy 1.3 TCe 140 bg 237.000 ₺



Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg 243.000 ₺



Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 261.900 ₺



Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg 266.000 ₺



Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 356.000 ₺



Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 360.000 ₺



Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 356.000 ₺



Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 394.000 ₺



Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 407.000 ₺



Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 425.000 ₺



OPEL CORSA



1.2 75 HP BENZİN



MT5 ESSENTIAL



ELEGANCE



189.900 TL



207.900 TL



1.5 102 HP DİZEL



MT6 EDITION



222.900 TL



1.2 100 HP BENZİN



AT8 EDITION



ELEGANCE



234.900 TL



243.400 TL



1.2 130 HP BENZİN



AT8 ULTIMATE



256.900 TL



Astra



1.2 145 HP BENZİN



MT6 EDITION



256.900 TL



1.4 145 HP BENZİN



CVT EDITION



338.900 TL



1.5 122 HP DİZEL



AT9 EDITION



ELEGANCE



349.900 TL



389.900 TL



331.900 TL

