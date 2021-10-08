Sıfır araç almak isteyenler dikkat! Ekim ayı otomobil fiyat listesi 2021! Fiat, Renault, Opel, Dacia, Citroen, Honda…

Gündemde binlerce kişi araç alma hayali kuruyor ve markaların güncel kampanyalarını, fiyatlarını yakından takip ediyor. Her ay güncellenen kampanyalar ve fiyatlar ön plana çıkıyor ve detayları merak ediliyor. Ekim ayı otomobil fiyat listesi 2021 haberimizin içeriğinde yer alıyor, inceleyerek bütçenize en uygun seçenekleri tercih edebilirsiniz. Fiat, Renault, Opel, Dacia, Citroen, Honda ve daha pek çok markanın otomobil fiyatları araç bayilerine gitmeden öğrenerek vakitten tasarruf edebilirsiniz.
Sıfır ve ikinci el araçlar arasından sıfır olanları tercih edenler ilk kendilerinin kullanmak istediği arabayı ekonomilerini zorlamadan almak istiyor. Bu nedenle gündemde güncel fiyat ve kampanyalar ile ilgili araştırmalarını yapıyorlar. Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar için Ekim ayı otomobil fiyat listesi 2021 haberimizde derledik ve Fiat, Renault, Opel, Dacia, Citroen, Honda ve daha pek çok markanın ne kadardan satıldığını inceleyebilirsiniz.
FİAT EKİM AYI 2021 FİYAT LİSTESİ
1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli 192.900 TL 187.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Street Manuel Benzinli 219.900 TL 214.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 229.900 TL 224.900 TL
500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Cult Manuel Mild Hybrid-Benzinli 209.900 TL
199.900 TL
1.4 Fire 95 HP MT Cross Manuel Benzinli 250.900 TL 240.900 TL
1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli 257.900 TL 250.900 TL
500X Urban 1.0 120HP Fire MT Urban Manuel Benzin 321.900 263.900
1.0 70 HP Urban Manuel Mild Hybrid-Benzinli 179.900 TL 175.900 TL
1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid-Benzinli 188.900 TL 184.900 TL
0.9 85HP Cross 4x4 Manuel Benzin 214.900 TL 210.900 TL
0.9 85HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin 223.900 TL 219.900 TL
HONDA
Civic
1.6L Benzin Otomatik Elegance 260.788 TL
1.6L ECO Otomatik Elegance 265.288 TL
Executive 340.700 TL
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance 341.200 TL
Executive+ 363.400 TL
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Sport+ 374.600 TL
Yeni City
1.5L VTEC Benzin Otomatik Elegance 225.600 TL
Executive 235.900 TL
Accord
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive 540.000 TL
Executive+ 561.000 TL
RENAULT
yeni Clio
Joy 1.0 Sce 65 bg 178.000 ₺
Joy 1.0 TCe ECO 100bg 197.900 ₺
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 207.000 ₺
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 216.900 ₺
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 232.000 ₺
YENİ TALIANT
Joy 1.0 Sce 65 bg 184.000 ₺
Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg 208.900 ₺
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 216.000 ₺
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 229.000 ₺
yeni Captur
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 368.000 ₺
Icon 1 3 TCe EDC 140 bg 398 000 ₺
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 398.000 ₺
RS Line 1.3 TCe EDC 155 bg 420.000 ₺
Megane Sedan
Joy 1.3 TCe 140 bg 237.000 ₺
Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg 243.000 ₺
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 261.900 ₺
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg 266.000 ₺
Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 356.000 ₺
Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 360.000 ₺
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 356.000 ₺
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 394.000 ₺
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 407.000 ₺
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 425.000 ₺
OPEL CORSA
1.2 75 HP BENZİN
MT5 ESSENTIAL
ELEGANCE
189.900 TL
207.900 TL
1.5 102 HP DİZEL
MT6 EDITION
222.900 TL
1.2 100 HP BENZİN
AT8 EDITION
ELEGANCE
234.900 TL
243.400 TL
1.2 130 HP BENZİN
AT8 ULTIMATE
256.900 TL
Astra
1.2 145 HP BENZİN
MT6 EDITION
256.900 TL
1.4 145 HP BENZİN
CVT EDITION
338.900 TL
1.5 122 HP DİZEL
AT9 EDITION
ELEGANCE
349.900 TL
389.900 TL
331.900 TL