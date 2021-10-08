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Şampiyonun anneannesi dualarla uğurladı!

Şampiyonun anneannesi dualarla uğurladı!

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği esnada hafifi ticari aracın çarpması neticesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz’un 76 yaşındaki anneannesi, son yolculuğuna uğurlandı.

Ekleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 18:01
Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 18:07
Şampiyonun anneannesi dualarla uğurladı!

Kaza, dün gece 21.30 sıralarında Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. (43) idaresindeki 34 CHF 870 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen olimpiyat şampiyonu Okçu Mete Gazoz'un 76 yaşındaki anneannesi Zarife Tahmaz'a çarptı.

Meydana gelen kazada ağır yaralanan Tahmaz, durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tahmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü kaza sonrasında gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

OLİMPİYAT ŞAMPİYONUNUN ANNEANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Zarife Tahmaz'ın hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşayan olimpiyat şampiyonunun babası Metin Gazoz, Tahmaz'ın yardım sever ve paylaşımcı olduğunu belirterek, kaza sırasında da tanıdığını yolcu ederken bahçesinden topladığı ürünleri evinin karşısında bulunan otomobile taşıdığı esnada farklı bir aracın kendisine çarptığını dile getirmişti.

Hastanede yapılan otopsi sonrasında Tahmaz'ın cenazesi helallik alınması için evine getirildi. Burada alınan helallik sonrasında Tahmaz için Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi Membasuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrasında ise Tahmaz, gözyaşları eşliğinde Mahmudiye Büyük Mezarlığı'na defnedildi.


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