Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim koronavirüs verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim'e ilişkin güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Bakan Koca, Kovid-19 verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Ana gündeminizin salgın olmasını istemiyoruz. Konuya odaklanma görevi bizim. Olağan hayatınıza kavuşmanız için sizden beklediğimiz, tedbirli davranarak kendinizi korumanız. Aşı olarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandırmanız. Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...