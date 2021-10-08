Kavala ve Çarşı Grubu davaları sil baştan!

Gezi kalkışmasını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala, Can Dündar ve Memet Ali Alabora'nın aralarında olduğu 16 sanık hakkında 2019 yılında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Mahkeme 18 Şubat 2020'de firari 7 sanığın dosyasını ayırırken, tutuklu sanık Osman Kavala, tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'in beraatine karar vermişti.



ÖNCE KAVALA'NIN GEZİ VE 15 TEMMUZ DOSYALARI BİRLEŞTİ



Davanın istinaf incelemesini yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 22 Ocak'ta beraat kararını bozarak, Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey'e İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 15 Temmuz davası ile Kavala'nın Gezi davasının birleştirilmesi gerektiğini kaydetmişti. Bozma ve birleşme kararlarının ardından 21 Mayıs'ta İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılamaya başlanmıştı. İstinaf mahkemesinin bozma kararına uyan bu mahkeme, bu kez davanın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Çarşı davası ile birleştirilmesine karar vermişti.



ÇARŞI DAVASI İLE BİRLEŞTİRME KARARI YARGITAY'DAN ÇIKTI



Beşiktaş Spor Kulübünün taraftar grubu olan Çarşı üyelerinin Gezi Parkı olayları nedeniyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada ise tüm sanıklar 'darbe teşebbüsü', 'örgüt' ve 'izinsiz gösteri' suçlarından beraat etmiş, mahkeme 35 Çarşı üyesinden 4'üne patlayıcı madde ve silah bulundurma suçundan ceza vermişti. Yargıtay 18 Mart'ta Çarşı sanıkları ile Gezi olaylarını organize ve finanse ettiği öne sürülen Kavala ve ekibi arasında irtibat bulunduğunu belirterek, bu davaların birleştirilip birleştirilmeyeceğine bakılmadan karar verilmesini bozma gerekçesi yapmıştı.



52 SANIK VAR



Kavala ve arkadaşlarının, bu kez Çarşı grubu ile birlikte yargılanmasına başlandı. Çarşı davasıyla birleşme sonrası ilk duruşma bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılıyor. Birleşmelerle birlikte 52 sanık birlikte yargılanıyor. İstanbul Adliyesinde yapılan duruşma, sanık yoklamasıyla başladı.