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İstanbul'da metrobüs arızası seferleri aksattı

İstanbul'da metrobüs arızası seferleri aksattı

Darülaceze-Perpa durağında bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Mecidiyeköy yönünde seyreden bir metrobüs, Perpa durağında arızalandı.

Ekleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 12:35
Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 12:35
İstanbul'da metrobüs arızası seferleri aksattı

Darülaceze-Perpa durağında bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Mecidiyeköy yönünde seyreden bir metrobüs, Perpa durağında arızalandı.
Arıza nedeniyle metrobüste uzun kuyruklar oluştu, duraklarda da zincirleme olarak yoğunluk yaşandı. Arızalanan metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.


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