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İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? Neden İnstagram akış yenilenemedi sorunu alıyorum?

İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? Neden İnstagram akış yenilenemedi sorunu alıyorum?

Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması İnstagram’da akşam saatlerinden itibaren akış yenilenemedi uyarısı alınıyor. Bu uyarıyla karşılaşan kullanıcılar yoğun olarak İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor, neden akış yenilemedi sorunu alıyorum? Sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor, neden akış yenilemedi sorunu alıyorum? Sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Ekleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 22:12
Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 22:13
İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? Neden İnstagram akış yenilenemedi sorunu alıyorum?

"İnstagram çöktü mü?" sorusu akşam saatlerinden bu yana popüler uygulamaya giriş yapan kullanıcılar tarafından merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor. Paylaşım yapmak için uygulamaya giriş yapan ve "akış yenilenemedi" uyarısı alanlar İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor, neden akış yenilemedi sorunu alıyorum? Soruları üzerinden bilgi edinmeye çaklışıyor.

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

İnstagram erişim sorununa ilişkin son dakika detayları şöyle;

İnstagram uygulamasında saat 22 sularından itibaren erişim sorunu ve akış yenilenemedi uyarısı alınıyor. Konuya ilişkin İnstagram tarafından henüz resmi açıklama yapılmadı.


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