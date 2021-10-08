USD (Alış - Satış) : 8,86 - 8,88 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
Ana Sayfa.
Güncel
Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Çanakkale'de çok sayıda kedi zehirlenerek öldürüldü

Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Çanakkale'de çok sayıda kedi zehirlenerek öldürüldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından aralarında yavruların da bulunda çok sayıda kedi zehirlenerek öldürüldü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Yasemin Çat ise yaptığı açıklamada, "'Elinizde zehirli yemeklerle yaklaşırken hiç mi vicdanınız sızlamadı" ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 02:42
Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 02:47
Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Çanakkale'de çok sayıda kedi zehirlenerek öldürüldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çok sayıda sokak kedisi, kimliği belirsiz kişi ve kişilerce zehirlenerek öldürüldü.

HAYVAN SEVERLER OLAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Alaeddin Mahallesi, Sofucu Halil 4'üncü Sokak'ta hayvanseverlerin baktığı, aralarında yavruların da bulunduğu birçok kedi, kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürüldü. Besledikleri kedilerin zehirlendiğini gören hayvanseverler, polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, birçok kedinin öldüğünü belirledi ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayvanseverler ise olaya tepki gösterdi.

HİÇ Mİ VİCDANINIZ SIZLAMADI?

Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Yasemin Çat, "Bugün canımız çok yandı. Bu nasıl bir vicdansızlıktır, sokaklarda yaşam savaşı veren minicik canlardan ne istediniz. Şu soğuk günlerde sıcak bir araba kaportası arayıp bir damlacık canlarını korumaya çalışan zavallılara elinizde zehirli yemeklerle yaklaşırken hiç mi vicdanınız sızlamadı.

"BU OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

O zavallılar bir lokma yiyecek için sevinçle size koşarken nereden bileceklerdi onların son lokmaları olacağını. Yazıklar olsun, insan kılıklı caniler. Bazen insan olmaktan utanıyorum. Ama bu olayın peşini bırakmayacağız. Tüm yetkililerden de gerekenin yapılması ve bunun için de olayla ilgili bilgisi veya şüphesi olanların emniyete ya da bize bilgi vermelerini önemle rica ediyorum" dedi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

4-10 Ekim 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD TÜRKİYE’DEN NE İSTİYOR?

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı