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HDP Suruç İlçe Eş Başkanı Yaşar Gündüzalp tutuklandı!

HDP Suruç İlçe Eş Başkanı Yaşar Gündüzalp tutuklandı!

HDP Suruç ilçe Eş Başkanı Yaşar Gündüzalp, ifade vermek için gittiği karakolda hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gündüzalp’ın cezası kapsamında 4 ay cezaevinde kalacağı öğrenildi.

Ekleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 23:21
Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 23:28
HDP Suruç İlçe Eş Başkanı Yaşar Gündüzalp tutuklandı!

Şanlıurfa'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Suruç ilçe Eşbaşkanı Yaşar Gündüzalp, ifade için çağrıldığı Mürşitpınar Jandarma Karakolu'nda, hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle Suruç Adliyesi'ne götürüldü.

4 AY CEZAEVİNDE KALACAK

Sosyal medya hesabından "Örgüt propagandası" yaptığı gerekçesiyle 2016 yılında hakkında dava açılan Gündüzalp, 4 yıl 6 ay hapis cezası verilerek, 29 Mayıs 2017'da tutuklanmıştı. 2 yıl cezaevinde kalan Gündüzalp, 29 Mayıs 2019 tarihinde tahliye edilmişti. Cezanın Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından onaylanmasının ardından avukatları Yargıtay'a itiraz başvurusunda bulundu. Dün Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesi'nin söz konusu cezayı onayladığı öğrenildi. Gözaltına alınıp adliyeye çıkarılan Gündüzalp, kararın yüzüne okunmasının ardından tutuklanarak Şanlıurfa T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Gündüzalp'ın cezası kapsamında 4 ay cezaevinde kalacağı öğrenildi.


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