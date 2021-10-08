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Gezi davasında ara karar: Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek

Gezi davasında ara karar: Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek

Birleştirilen Gezi ve Çarşı davasında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Ekleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 17:14
Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 17:25
Gezi davasında ara karar: Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek

Gezi Parkı eylemleri sebebiyle 2017’den bu yana tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala dahil 16 hak savunucusu ve Beşiktaş futbol takımı taraftar grubu Çarşı’nın 35 üyesi bugün ilk defa hakim karşısına çıktı. İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, Kavala’ya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlanıldı. 30 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu. Duruşmayı Kavala’nın eşi Ayşe Buğra, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP ve HDP milletvekilleri, Britanya, Hollanda, Danimarka, Fransa, İsviçre ve Almanya başkonsolosları, ABD konsolosluk görevlisi, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kampanya Sorumlusu Milena Büyüm takip etti.

Bir sonraki duruşma kasımda
Sanık avukatları davaların ayrılmasına karar verilmesini talep etti. Bu duruşmaya özel atanan savcı Edip Şahiner bu taleplerin reddedilmesini istedi. Duruşma, saat 13:45’e kadar verilen aranın ardından yeniden başladı. Çarşı davasının avukatları, heyetin kararları nedeniyle salonu terk etti. Sanıklar, avukatlarına alkışlarla destek verdi.

Savcı, Kavala’nın tutukluluğunun devamı yönünde karar verilmesini talep etti. 15 dakika ara verildi.

Mahkeme, oyçokluğuyla Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.


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