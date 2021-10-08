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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İslam dünyasına çağrı: İsrail'in yanlış ve tehlikeli kararına karşı çıkın

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İslam dünyasına çağrı: İsrail'in yanlış ve tehlikeli kararına karşı çıkın

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail mahkemesinin 'Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etmelerine onay' kararına ilişkin İslam dünyasına çağrı yaptı. Erbaş, "Uluslararası toplumu ve İslam dünyasını, yanlış ve tehlikeli olan bu karara karşı çıkmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 01:16
Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 01:31
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İslam dünyasına çağrı: İsrail'in yanlış ve tehlikeli kararına karşı çıkın

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, İsrail mahkemesinin kararını şiddetle kınadı.

Erbaş, mesajında, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için kutsiyetini ve yasal statüsünü tehdit eden bu kararın "işgal devleti" İsrail'i cesaretlendireceğini ifade etti.

"YANLIŞ VE TEHLİKELİ KARARA KARŞI ÇIKIN"
Söz konusu kararın İsrail'in Filistinli Müslümanlara yönelik sürdürdüğü işgal ve zulümlerini artırarak devam etmesine sebep olacağını bildiren Erbaş şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumu ve İslam dünyasını, yanlış ve tehlikeli olan bu karara karşı çıkmaya davet ediyorum. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve Harim-i İsmetimiz Kudüs Müslümanlarındır ve kıyamete kadar böyle kalacaktır."

NE OLMUŞTU?
İsrail mahkemesi, Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerinin kanuna aykırı olmadığına hükmetmişti.

İsrail mahkemesinin Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etmesine karar vermesinin ardından fanatik Yahudiler ilk ibadetlerini gerçekleştirdi.
İsrail mahkemesi, dün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Yahudilerin sessizce ibadet etmelerinin suç sayılmayacağına karar verdi. Filistin ve Ürdün'ün tepki gösterdiği karar sonrası fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek ilk sessiz ibadetlerini gerçekleştirdi.
Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe Kapısı'ndan Aksa'ya giren fanatik Yahudiler, İsrail polisinin sıkı koruması altında ibadet etti.


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