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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Reuters’un spekülasyon amaçlı haberini yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Reuters’un spekülasyon amaçlı haberini yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ilgili haberinin yalan olduğunu belirtti. Altun, Foreign Policy’nin Türkiye ile ilgili uydurma bir haberini de “yalan habere” örnek olarak gösterdi.

Ekleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 13:02
Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 13:03
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Reuters’un spekülasyon amaçlı haberini yalanladı

Dış basında Türkiye'yi yalan haberlerle hedefe alan yayıncılığa karşı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tepki gösterdi. Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Reuters ve Foreign Policy'de yer alan haberleri yalanladı.

ALTUN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ilgili haberinin yalan olduğunu belirtti. Altun, Foreign Policy’nin Türkiye ile ilgili uydurma bir haberini de “yalan habere” örnek olarak gösterdi.



YALANLARI KOLAYCA DOLAŞIMA SOKUYORLAR

Fahrettin Altun, İngilizce ve Türkçe olarak yaptığı açıklamada, “Yalan haberi sosyal medyanın sorunu zannediyorduk. Fakat görüyoruz ki artık ana akım medya da aynı meseleden muzdarip. Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor. Bu endişe verici bir durum. Her ikisi de YALAN.” dedi.


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