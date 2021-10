Çiftlere 24 bin TL destek! Kimler alabilir? Şartlar neler?

Çeyiz hesabı uygulaması ile evlenenlere devlet de destek veriyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlar, devlet katkısından

yararlanabiliyor. Devlet katkısı evlilik tarihindeki birikim üzerinden hesaplanıyor. Ancak birikim süresine göre belirlenen bir üst sınır da var. Çeyiz hesabı olan, 2021 yılı rakamlarıyla 12 bin 37 liraya varan devlet katkısı alabiliyor. Ancak çiftler bu imkandan ayrı ayrı yararlanıp alabileceği desteği 24 bin 74 liraya kadar çıkarabiliyor. İşte çeyiz hesabı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları:



Kimler çeyiz hesabı açabilir?



24 yaşını doldurmamış ve hiç evlenmemiş tüm Türk vatandaşları/veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. Maddesi kapsamına giren kişiler. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da çeyiz hesabından yararlanabilir mi?



Sistemde ikamet esası olmadığı için yurt dışındaki Türk vatandaşları da yararlanabilir.



Çocuğum adına hesap açabilir miyim?



Çeyiz hesabı 18 yaşından büyükler adına açılabilmekte. 18 yaşından küçükler adına ise veli veya vasisi tarafından çeyiz hesabı açmak mümkün. Aynı kişi adına birden fazla çeyiz hesabı açılabilir mi? Birden fazla çeyiz hesabı açılması durumunda hesaplar birleştirilemez ve yalnızca başvurulan ilk hesaba devlet katkısı ödenir.



Düzenli ödemeleri ne kadar süre ve en az ne kadar yapmalıyım?



Katılımcı ödemelerini en az 36 ay boyunca düzenli olarak yapmalı. Düzenli aylık ödemelere ilişkin bu yıl için alt sınır 207,66, üst sınır 2.076,61 lira. 3 aylık ödeme planı seçildiğinde ise bu sınırların 3 katı geçerli. Alt sınır ve üst sınır her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. Düzenli ödemeler aylık ödeme planının seçilmesi halinde 1 yıllık dönem içinde 3 defadan fazla, 3 aylık ödeme planının seçilmesi halinde 1 defadan fazla aksatılamaz.



Toplu para yatırılabilir mi?



Her ödeme döneminde çeyiz hesabına yönetmelikte belirtilen üst sınır kadar tutar yatırabilir. Ayrıca açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere 2021 yılı için 31.149,61 liraya kadar para yatırılabilir.



Hesabımdan istediğim zaman para çekebilir miyim?



Bir dönem içerisinde en fazla 2 defa çekim hakkı tanınır. Çekim hakkının kullanılması halinde hesapta kalan bakiyenin, çeyiz hesabının açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekir.



Çeyiz hesabı faizsiz olarak açılabilir mi?



Evet, faizsiz olarak da açılabilir.



Devlet katkısı nasıl hesaplanır?



Evlilik tarihindeki birikim esas alınarak hesaplama yapılır. Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi, - 36 ila 47 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 20'sidir. Ancak, ödenecek tutar 8.693,56 lirayı geçemez.



- 48 ila 59 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 22'sidir. Ancak, ödenecek tutar 10.031,03 lirayı geçemez.



- 60 ay ve üzeri olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 25'idir. Ancak, ödenecek tutar 12.037,24 lirayı geçemez. Devlet katkısında üst sınır da her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. 5 yılda 48 bin 148 lira biriktiren 12 bin 37 liralık en üst tutardaki devlet katkısını alabilir.



Devlet katkısı ne zaman ve nasıl alınır?



Düzenli ödemelerini minimum 36 ay aksatmadan tamamlayan katılımcı, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliği yaptığı zaman devlet katkısını hak eder. Evlilik tarihinden itibaren 6 ay

içerisinde uluslararası aile cüzdanı ve ilk evliliği olduğuna dair ilçe nüfus müdürlüklerinden alacağı belge ile çeyiz hesabının bulunduğu banka şubesine başvurulması gerekir. Banka ay içerisinde yapılan başvuruları takip eden ayın ilk 10 iş günü içerisinde Bakanlığa iletir.



Bakanlığın uygun bulmasının ardından hak edilen devlet katkısı tutarı ilgili hesaba aktarılır.