CHP'li başkandan skandal sözler: Bunların hepsi çoban

HP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç katıldığı bir programda skandal bir açıklamaya imza attı.



"ŞİŞLİ, BEYKOZ DİĞER KAĞITHANE ÇOBAN YA"

Genç, "Arkadaşlar Şişli, Beykoz diğer Kağıthane Sarıyer'in yanında çoban ya lütfen ya kendi değerinizi bilin ya" sözleriyle toplumu ayrıştıran ifadeler kullandı.



CHP'li başkanın sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.



CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, katıldığı bir programda Şişli, Beykoz ve Kağıthane'nin Sarıyer'in yanında 'çoban' olduğunu söyledi. O bölgede yaşayan vatandaşları küçümseyen Genç'in sözleri büyük tepki çekti.





'ÇOBANLIĞI DEĞERSİZ BİR ŞEY SANIYOR'

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Diğer ilçelerde yaşayan insanları çoban diyerek küçümsediğini sanıyor, çünkü çobanlığın değersiz, küçük bir şey olduğunu sanıyor. Sanıyor da sanıyor…" dedi.





'KAĞITHANELİLERE KURBAN OL'

İBB Meclis Üyesi Erdem Kertişçi ise "Bu hadsiz sözlerin sahibi Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç. Sen Şişlililere, Beykozlulara, Kağıthanelilere kurban ol!" sözleri ile tepkisini dile getirdi.



