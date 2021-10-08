CHP Genel Başkan Yardımcısı Boğaziçi Rektörünün bilgilerini paylaştı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Naci İnci, rektörlük binası önünde makam aracının önünü kesen ve aracın üzerine çıkan kişiler hakkında 'Tehdit', 'Hakaret', 'Mala zarar verme', ''Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından şikayetçi oldu.



ŞAHSİ BİLGİLER PAYLAŞTI



CHP Genel Başkan Yardımcı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İnci'nin şikayet dilekçesini paylaştı. Ağbaba, paylaşımında Naci İnci'ye ait adres ve kimlik bilgilerini ise gizlemeyerek hedef gösterdi.



MUHTEREM İNCE: SİZE HANGİ HUKUK HEDEF GÖSTERME GÜCÜNÜ TANIYOR?



Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rektör Bey'in aracına saldırılıyor, tüm gün hakaret ve tehdit ediliyor, bunlar meşru oluyor fakat bu hukuksuzluğu polise bildirmek gayri ahlaki öyle mi! Peki, size hangi hukuk birisinin ev adresini paylaşarak hedef gösterme gücünü tanıyor?" ifadelerini kullandı.



