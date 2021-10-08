USD (Alış - Satış) : 8,86 - 8,88 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
Ana Sayfa.
Güncel
CHP Genel Başkan Yardımcısı Boğaziçi Rektörünün bilgilerini paylaştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Boğaziçi Rektörünün bilgilerini paylaştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü M. Naci İnci’ye ait şikayet dilekçesini sosyal medya hesabından paylaştı. Ağbaba, paylaşımında İnci’nin şahsi adresi ve kimlik numarası gibi kişisel bilgilerini de yayınladı.

Ekleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 02:32
Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 02:40
CHP Genel Başkan Yardımcısı Boğaziçi Rektörünün bilgilerini paylaştı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Naci İnci, rektörlük binası önünde makam aracının önünü kesen ve aracın üzerine çıkan kişiler hakkında 'Tehdit', 'Hakaret', 'Mala zarar verme', ''Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından şikayetçi oldu.

ŞAHSİ BİLGİLER PAYLAŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İnci'nin şikayet dilekçesini paylaştı. Ağbaba, paylaşımında Naci İnci'ye ait adres ve kimlik bilgilerini ise gizlemeyerek hedef gösterdi.

MUHTEREM İNCE: SİZE HANGİ HUKUK HEDEF GÖSTERME GÜCÜNÜ TANIYOR?

Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rektör Bey'in aracına saldırılıyor, tüm gün hakaret ve tehdit ediliyor, bunlar meşru oluyor fakat bu hukuksuzluğu polise bildirmek gayri ahlaki öyle mi! Peki, size hangi hukuk birisinin ev adresini paylaşarak hedef gösterme gücünü tanıyor?" ifadelerini kullandı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

4-10 Ekim 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD TÜRKİYE’DEN NE İSTİYOR?

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı